Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi soir, en se penchant sur la feuille de match de la partie opposant Genève à Berne… surprise! Pas de signe de Dave Sutter dans les lignes de défense genevoises. Pourtant, le colosse du GSHC (1m95, 105 kg) n’est pas annoncé blessé. Mais, ça y est, son nom apparaît, il est en fait aligné dans le quatrième bloc d’attaque des Grenat. Quelle drôle d'idée!

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Je l’ai appris hier. Ça m’a juste permis de faire un entraînement en attaque. Et après, il a fallu se mettre dans le bain tout de suite», nous renseigne le principal intéressé, juste après la défaite des siens. Pas simple de passer de la défense à l'attaque, encore plus quand on a 34 ans et plus de 500 rencontres de National League disputées en tant que défenseur dans les patins. «C’est presque un autre sport. Les habitudes sont différentes, le positionnement n’est pas le même. Donc il faut un peu d’adaptation. Et après, on essaie juste de faire son boulot, de donner le maximum», confie simplement Dave Sutter. Face aux Ours, l’habituel défenseur a griffé la glace pendant 8’33 dans ce rôle éphémère.

Une carrière ratée en tant qu'attaquant?

Mais alors pourquoi avoir choisi Dave Sutter en tant qu'ailier de quatrième ligne, plutôt qu'un junior du club, ou même qu'un autre défenseur de l'équipe? En partie parce qu'il avait déjà joué deux matches dans cette position, en décembre 2025. «Je pense qu’ils se sont dit ‘Pourquoi pas le remettre?' Je n’en sais pas plus», s’amuse-t-il, en nous renvoyant vers son coach, Sam Hallam. Le Suédois donne (un peu) plus de détails: «Dave nous amène du physique et de l’expérience. Il est prêt à aider l’équipe.»

En revanche, avant ces deux piges en attaque la saison dernière, cela faisait «trèèèès longtemps», d'après lui, qu’il n’avait plus évolué sur une ligne offensive. «En Novice (ndlr: moins de 17 ans), j’avais le choix entre attaquant ou défenseur... et j’avais choisi la défense. Sinon, j'aurais joué en attaque toute ma vie et ma carrière n’aurait pas été la même. Depuis, je n’ai plus rejoué à ce poste», détaille Dave Sutter. L'expérimenté défenseur du GSHC aurait-il connu la même réussite sur les lignes offensives? «Qui sait? C’est une question d’habitude. Un temps, je voulais absolument y jouer, parce que j'avais plus de plaisir. Mais avec mon gabarit, on me disait de venir en défense. Ça m’est collé à la peau et j’y suis resté», explique-t-il, sans regretter quoi que ce soit.

Les joueurs bernois surpris

Si Dave Sutter était aligné en attaque samedi, c'est aussi parce qu'il est, de son propre aveu, «un joueur d’équipe». «C’est toujours un plaisir d’être avec les gars, peu importe la situation. Je fais ce qu’on me dit, je vais où je peux aider, j’essaie d’amener le maximum. Aujourd’hui, j’ai donné un coup de main en tant qu’ailier. Je prends le challenge, je me dis ‘Pourquoi pas?’», déclare ce joueur à la mentalité exemplaire.

Pour autant, il faut bien dire que beaucoup de spectateurs présents aux Vernets face à Berne ont dû être bien étonnés à chaque fois qu'il touchait le puck proche du but adverse. «C’est vrai que c’est assez bizarre. Même des gars de Berne étaient un peu surpris», sourit-il. Dave Sutter ne s'en est pas embarrassé et n'a pas hésité à aller «frotter» devant les cages bernoises. «Mais vu que ce n’est pas trop ma position, je ne connais pas bien comment ça se passe devant le gardien», avoue-t-il. Dès lors, son objectif principal était d'éviter de prendre une pénalité bête, ce qu'il a réussi avec brio. Dès lors, son prochain but pourrait bien être d'inscrire un point dans son rôle d'attaquant. Cela pourrait être à suivre dès dimanche (15h45) à Kloten: si aucun autre attaquant n'est disponible, le dévoué Dave Sutter sera toujours là pour filer un coup de main.