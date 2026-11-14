Genève-Servette renversé par de solides Bernois aux Vernets

Après un début de match idéal, les Aigles ont été renversés par les Ours dans leur nid. Berne a finalement remporté la partie face à Genève, sur le score de 2-5 aux Vernets.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Petit à petit, l'infirmerie se désemplit. L’adage (remixé) est de mise aux Vernets. Face à Berne, samedi soir, Genève-Servette ne comptait «que» sept absents et pouvait fêter les retours de deux défenseurs de marque: les étrangers Vili Saarijärvi (absent depuis plus d’un mois) et Adam Boqvist (lui depuis presque un mois).

Les revenants au four et au moulin

Et les revenants servettiens ont très vite été protagonistes dans un premier tiers-temps qui a défilé à cent à l’heure (très peu d’arrêts de jeu, pas de pénalité, malgré une belle intensité). On jouait la 10e minute et la première ligne genevoise mettait le feu dans la défense bernoise. Après une occasion tout juste pas convertie par Jesse Puljujärvi, c’est son compatriote Sakari Manninen qui a pu tromper Christof Von Burg. Le Finlandais, à peine revenu de blessure (mercredi contre Fribourg), lançait les Genevois devant leur public.

Trois minutes plus tard, c’est Adam Boqvist (revenu au jeu ce soir) qui réalisait une passe magique que Josh Jooris (également absent mercredi) ne se privait pas de parfaitement dévier pour inscrire le but du break. Comme quoi – quelle surprise! – avoir plus de deux étrangers sur la glace peut aider. Pour autant, Berne ne lâchait rien et n’était pas largué, loin de là. Et Stéphane Charlin, qui avait réalisé quelques belles parades jusqu’ici, a dû capituler à la 18e. Après un petit oubli de sa défense, Alain Graf s’est retrouvé seul face au portier grenat, lequel n’a rien pu faire. Le parcage (très rempli) bernois rugissait, l’écart se réduisait aux Vernets, où les locaux ne menaient plus que 2-1.

Les Ours renversent les Aigles

Après vingt premières minutes riches en buts, le deuxième acte a vu tomber les premières pénalités. Pourtant, ni Berne (deux fois en power-play), ni Genève-Servette (une fois) n’ont su profiter de leurs situations spéciales. Les plus grosses occasions sont même tombées à 5 contre 5. À la 30e, Tim Bozon était en position idéale, mais son tir était trop centré. Quatre minutes plus tard, c’est Simas Ignatavicius qui se heurtait à Christof Von Burg après un bon travail préliminaire de Matthew Verboon.

Et comme souvent dans ces cas-là, quand on ne transforme pas, c’est l’adversaire qui en profite. À la 35e, une perte de puck plus qu’évitable des Grenat permettait à Emil Bemström, s’y reprenant à deux fois, de remettre tout le monde à égalité, 2-2. Les Bernois prenaient le dessus aux Vernets et asphyxiaient gentiment leurs adversaires, évoluant à 5 contre 5 presque comme sur un power-play. Et à une minute de la deuxième pause, ce qui devait arriver arriva. Tristan Scherwey pouvait rediriger un lancer d’Anton Lindholm. Après visionnage de la vidéo, les arbitres validaient sa réussite. Les Ours passaient devant les Aigles au tableau d’affichage.

Berne tient son os

Un scénario qui s'est répété dans le dernier acte. À la 43e, Marco Miranda avait le puck du 3-3 sur la canne, mais son essai du revers ne trouvait pas le cadre. Sur la contre-attaque bernoise, Stéphane Charlin accordait un rebond suite à un lancer du jeune Paul Mottard, né à Genève. Fabian Ritzmann pouvait reprendre victorieusement et donner deux longueurs d'avance au CP Berne, 2-4. Les Ours auraient pu encore accroître leur avance à la 47e, mais le lancer d'Emil Bemström heurtait le montant du but genevois.

Les Aigles ont eu le mérite de ne rien lâcher, continuant de jeter leurs forces en attaque. Mais Christof Von Burg veillait au grain. À un peu plus de trois minutes de la sirène, Ian Mitchell a été pénalisé, laissant les siens à 4 contre 5. Le moment parfait pour revenir au score pour le GSHC. Mais malgré deux temps-morts demandés par Sam Hallam et la sortie de Stéphane Charlin, les Bernois n'ont pas rompu. Ils ont même inscrit le 2-5 dans la cage vide, par Emil Bemström, décidément à son avantage ce soir et qui a permis aux siens d'entériner une belle victoire sur la glace genevoise.