Extrêmement honnête après la lourde défaite face à Fribourg (1-6), Sam Hallam admet que son Genève-Servette ne peut pas s'aligner sur deux tableaux à l'heure actuelle. Sauf miracle, les Aigles seront éliminés de la Champions Hockey League dans une semaine.

Matthias Davet Journaliste Sport

Josh Jooris malade. Marco Miranda, Adam Boqvist, Vili Saarijärvi, Markus Granlund, Noah Rod, Ramon Untersander, Luca Hischier, Vincent Praplan et Tristan Lemyre blessés. Avec ces dix absents, Genève n'a pas vraiment eu d'autre choix que d'aligner une nouvelle fois une équipe décimée, lors du match aller des huitièmes de finale de la Champions Hockey League.

Si ces dernières semaines les Grenat étaient parvenus à limiter la casse et parfois réaliser quelques exploits, ils ont pris une belle seille face à Fribourg-Gottéron (6-1). La quatrième ligne, composée sur la feuille de match uniquement des deux anciens juniors des Dragons (Arthur Dandois et Raphael Achermann) témoigne des difficultés genevoises à l'heure actuelle.

«C'est ainsi»

À l'heure de l'interview, Sam Hallam ne se faisait d'ailleurs pas d'illusion. Interrogé sur la différence entre la victoire 0-1 à la BCF Arena dix jours plus tôt et la déculottée ce mercredi, le tacticien du GSHC a simplement répondu: «C'est la CHL. C'est ainsi. Le match est terminé.»

Intriguant. Comment ça, «c'est la CHL»? «Avec la situation qui est la nôtre, on concentre tous nos efforts sur le championnat, développe le Suédois. Tout est une question de gestion de temps de glace. Bien sûr, on ne veut pas perdre, mais c'est ainsi.»

Le discours, peu conventionnel, a au moins le mérite d'être honnête. Si Sam Hallam le dit sans sourciller après la rencontre, il avoue ne pas avoir demandé à ses joueurs d'évoluer sur un patin et d'éviter toute blessure. «C'est exactement comme ça qu'on se blesse, explique-t-il. Je ne suis pas satisfait de notre performance et on aurait pu davantage marquer dans la deuxième période. Mais c'est ainsi.» Une phrase que le Scandinave a répétée à la fin de chaque réponse ou presque.

À l'entendre, on a presque l'impression que se déplacer pour le match retour à Fribourg, mercredi prochain, ne sert à rien. Sam Hallam préfère botter en touche: «J'avoue ne pas penser à la semaine prochaine. On a un match samedi à la maison, et c'est le seul sur lequel je me concentre actuellement.»

«On doit se battre»

Si la soirée du GSHC a été pénible, tant pour les joueurs que pour le public, une lueur est au moins apparue. Un Aigle, Sakari Manninen en l'occurrence, est revenu au jeu. Questionné sur les propos de son entraîneur à propos de la compétition européenne, le Finlandais va un peu dans le même sens. «Je ne peux que parler pour moi, entame-t-il. Bien sûr, notre objectif principal est le championnat. Mais quand on griffe la glace, on doit se battre.» Ce qui, ce mercredi soir, n'a pas toujours été le cas pour les Grenat.

Après six semaines sans son feu follet finlandais, Genève-Servette peut au moins se dire qu'une bonne nouvelle est parvenue des Vernets lors de ce match aller. «Personnellement, j'étais vraiment heureux d'être de retour – plein d'énergie aussi. Je dois par contre être meilleur dans les batailles et être un exemple.»

Ce retour pourrait d'ailleurs en amener d'autres. Certains joueurs sont proches d'un retour. Sakari Manninen ne veut toutefois pas vendre les plumes de l'Aigle trop vite. «Dans ce sport, on sait jamais ce qui peut arriver et d'autres blessures pourraient tomber.» Si le couloir des Vernets n'était pas en pierre, le Finlandais aurait sans doute touché du bois au moment de prononcer cette phrase.