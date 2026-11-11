Le 1000e match de Leonardo Genoni annulé à cause de… la pluie

Ce mercredi soir devait être synonyme de fête à Zoug, où le portier Leonardo Genoni fêtait son 1000e match de National League. Mais la rencontre face à Ambri a été annulée à cause de la pluie qui coulait du plafond.

Matthias Davet Journaliste Sport

Après l'émotion, l'annulation. Ce mercredi avant la rencontre face à Ambri, Leonardo Genoni a été fêté comme il se devait. Il faut dire que le légendaire portier de l'équipe de Suisse disputait son 1000e match en National League – une première pour un gardien. Entre Davos, Berne et Zoug, le dernier rempart de 39 ans a remporté sept fois le titre de champion suisse.

Le duel a donc commencé par une cérémonie pour Leonardo Genoni. Puis, l'heure était au jeu. Sauf que celui-ci n'a pas duré longtemps. 8 minutes et 16 secondes après le coup d'envoi, les arbitres se sont consultés. De l'eau coulait du toit et créait des trous dans la glace. Après quelques minutes et sous les huées du public, les officiels ont décidé d'interrompre définitivement la rencontre, pour ne pas mettre en danger la santé des joueurs.

Leonardo Genoni a donc vécu un 1000e match plutôt spécial. Pour le moment, on ne sait pas quand le match pourra à nouveau avoir lieu. Présent sur place, le responsable du calendrier Willi Vögtlin va devoir se creuser la tête ces prochains jours.