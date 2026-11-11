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Trou dans le toit à Zoug
Le 1000e match de Leonardo Genoni annulé à cause de… la pluie

Ce mercredi soir devait être synonyme de fête à Zoug, où le portier Leonardo Genoni fêtait son 1000e match de National League. Mais la rencontre face à Ambri a été annulée à cause de la pluie qui coulait du plafond.
Publié: il y a 4 minutes
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Le match entre Zoug et Ambri a dû être interrompu.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Sport

Après l'émotion, l'annulation. Ce mercredi avant la rencontre face à Ambri, Leonardo Genoni a été fêté comme il se devait. Il faut dire que le légendaire portier de l'équipe de Suisse disputait son 1000e match en National League – une première pour un gardien. Entre Davos, Berne et Zoug, le dernier rempart de 39 ans a remporté sept fois le titre de champion suisse.

Le duel a donc commencé par une cérémonie pour Leonardo Genoni. Puis, l'heure était au jeu. Sauf que celui-ci n'a pas duré longtemps. 8 minutes et 16 secondes après le coup d'envoi, les arbitres se sont consultés. De l'eau coulait du toit et créait des trous dans la glace. Après quelques minutes et sous les huées du public, les officiels ont décidé d'interrompre définitivement la rencontre, pour ne pas mettre en danger la santé des joueurs.

Photo: keystone-sda.ch

Leonardo Genoni a donc vécu un 1000e match plutôt spécial. Pour le moment, on ne sait pas quand le match pourra à nouveau avoir lieu. Présent sur place, le responsable du calendrier Willi Vögtlin va devoir se creuser la tête ces prochains jours.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Berne
SC Berne
1:0
18
0
31
5
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zoug
EV Zoug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Bienne
EHC Bienne
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
0:1
19
-7
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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