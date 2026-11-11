Genève prend l'eau face à Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron a écrasé Genève-Servette 6-1 aux Vernets en huitième de finale aller de Champions Hockey League. Les Aigles devront signer un authentique exploit pour se qualifier dans une semaine.

Matthias Davet Journaliste Sport

Alors que la National League reprenait ce mercredi soir après la pause internationale, Genève et Fribourg se retrouvaient, eux, dans le cadre de la Champions Hockey League. Hasard du classement, les deux formations romandes devaient s'affronter au stade des huitièmes de finale de la compétition européenne. Ce mercredi aux Vernets avait lieu le match aller, duquel Gottéron est ressorti victorieux.

Car, toujours avec pléthore de joueurs absents (Josh Jooris, blessé, et Marco Miranda, malade, sont venus se rajouter à la liste), le GSHC a mal débuté le match. Fribourg s'est procuré les premières occasions de la soirée et a logiquement, et chanceusement, été récompensé. En power-play, le tir de Ludvig Johnson a été dévié par… le nez de Simon Le Coultre, avant de terminer sa course au fond des filets (11e).

Si Thierry Schild pensait avoir inscrit le deuxième (15e), les arbitres ont décidé de ne pas le valider, puisque la cage a été déplacée. Ce n'était que partie remise pour les Dragons, qui, après une erreur de mitaine de Joren van Pottelberghe, ont marqué le deuxième (Sörensen, 18e).

Genève sauve l'honneur

Alors que la glace à Zoug prenait l'eau pour la 1000e de Leonardo Genoni, Genève en faisait de même aux Vernets. Le centre de Michael Kapla a été touché par le patin de Giancarlo Chanton avant de franchir la ligne, pour le troisième (24e). La seule éclaircie dans le camp grenat a été cette charge de Roger Karrer sur Lucas Hedlund, qui a envoyé le Dragon voler sur le banc genevois (30e).

La joie a été de courte durée puisque, trois minutes plus tard, Kevin Nicolet faisait voler la gourde de van Pottelberghe au moment d'inscrire le 0-4. L'addition aurait même pu être plus salée, mais Marcus Sörensen ratait son 1 contre 1 (36e).

Heureusement, Genève est parvenu à sauver l'honneur, en supériorité numérique. Une belle combinaison a permis à Matthew Verboon de se retrouver seul et d'ajuster Ludovic Waeber (36e).

L'exploit est obligatoire pour les Aigles

Dans le troisième tiers et après les pénalités de match contre Yannick Rathgeb et Mika Henauer, les débats se sont équilibrés. Mais, en box play, Fribourg est parvenu à partir en contre. Christoph Bertschy a parfaitement trouvé Sandro Schmid, qui a permis à Jan Dorthe de revenir au jeu (48e). En fin de match, Kevin Nicolet y est même allé de son doublé (55e).

Le GSHC sera donc obligé de réaliser un exploit et de remonter de cinq buts lors du match retour, mercredi prochain à la BCF Arena. Cette équipe genevoise l'a démontré depuis le début de la saison: elle est pleine de ressources. À Fribourg de se montrer vigilant pour valider sa qualification.