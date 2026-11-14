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Genève - Berne:Le GSHC s'effondre en fin de rencontre face à l'ours bernois

Un GSHC pas assez malin
Sam Hallam: «On ne peut pas donner trois buts faciles»

L'entraîneur du GSHC, Sam Hallam, revient sur la défaite renversante des siens face à Berne. Le Suédois attend de son équipe qu'elle soit plus maline dimanche, face à Kloten.
Publié: 14.11.2026 à 23:21 heures
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Sam Hallam attend de son équipe qu'elle soit plus intelligente.
Photo: keystone-sda.ch
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Thomas FreiburghausJournaliste

Samedi soir, Genève-Servette a subi la loi de solides Bernois aux Vernets. Bien qu’ils aient mené 2-0 après 13 minutes, les Aigles se sont finalement inclinés 5-2, après quelques oublis défensifs. L’entraîneur grenat, Sam Hallam, analyse la défaite des siens, à 18 heures seulement d’affronter Kloten (15h45 dimanche).

Sam Hallam, malgré une excellente entame, vous vous inclinez ce soir. Quel est votre sentiment après cette partie?

Nous avons beaucoup parlé de nos entrées dans les matches à domicile, donc nous étions contents de mettre le premier but, puis le deuxième. Et là, je crois qu’on est un peu sortis de notre match, qu’on a offert trop de situations à l’adversaire. Le premier but bernois était vraiment évitable, nous aurions dû contrôler le puck, c’est une non-situation. Et après, je crois qu’on est restés un peu là-dedans, qu’on leur a donné des occasions trop faciles. Pour gagner, il faut être malin, jouer compact. On ne l’a pas assez fait.

Ces approximations défensives, à quoi sont-elles dues?

Je crois que c’est surtout à propos de notre équipe, même si c’est individuel. Il faut qu’on joue plus intelligemment, qu’on soit plus déterminés dans certaines zones. On doit commencer par là pour être plus solide en tant qu’équipe. Parce que ce soir, on se crée plusieurs bonnes chances à 2-0 et Steph (Charlin) fait un bon match, même s’il se prend quatre buts. Ça aurait dû suffir.

Il y a aussi le fait que Berne est une équipe très solide et l’a montré ce soir, non?

Oui, Berne est une bonne équipe, mais on joue de bonnes équipes tous les soirs. C’est pour ça qu’on ne peut pas donner trois buts faciles. La première chose à régler, c’est celle-là.

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Demain après-midi, c’est déjà Kloten qui se profile. Qu’attendez-vous de vos joueurs là-bas?

Pour demain, il pourrait y avoir quelques ajustements tactiques, mais ce sera surtout à propos de notre état d’esprit et de notre concentration. Il faudra être dedans, mentalement. Être intelligents et durs défensivement. On joue en back to back, mais Berne a montré qu’il était parfaitement possible de le faire (ndlr: victoire face à Fribourg, puis Genève).

Il y a tout de même eu quelques bonnes nouvelles ce soir, avec les retours de plusieurs joueurs, dont deux défenseurs étrangers. C’est important pour l’équipe?

Oui, c’est énorme pour nous. Mais il faut qu’on soit humbles, ça va prendre du temps pour qu’ils trouvent leur rythme sur un match entier. On a tellement de joueurs qui reviennent de longues absences. Normalement, tu n’en as qu’un à la fois et tu peux un peu cacher cela. Là, ce sont des joueurs clés, qui jouent beaucoup de minutes. Il leur faudra du temps, mais ils ont fait du bon boulot ce soir.

Adam Boqvist a notamment délivré une superbe passe sur le 2-0. Il peut apporter cette magie dans votre jeu?

Oui, nous avons en effet plusieurs créateurs dans l’équipe. Et c’est pourquoi, collectivement, nous devons mieux gérer le match que ce soir.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Berne
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-9
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zoug
EV Zoug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
12
EHC Bienne
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
20
-23
21
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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