Champion avec Fribourg-Gottéron au printemps dernier, Reto Berra a fait son retour à la BCF Arena. Après la victoire de Kloten (2-4), le portier zurichois a célébré durant un quart d'heure avec ses anciens supporters.

Matthias Davet Journaliste Sport

Les supporters des Dragons nostalgiques du printemps dernier ont pu, le temps d'une soirée, réécouter l'un des tubes qui a le plus retenti lors de l'épopée qui les a menés au titre de champions suisses. «Chololololololo, Reto Berra.»

Ce samedi marquait le retour tant attendu du portier zurichois sur le plateau de Saint-Léonard. L'un des grands artisans du titre a été célébré avant et, surtout, longuement après la sirène finale. Déjà à l'arrivée du car de Kloten, une belle poignée de fans ont attendu Reto Berra pour lui faire dédicacer leur maillot floqué du numéro 20. «C'est incroyable ce que j'ai à nouveau reçu de la part de ces fans», confie après le match le désormais No 50.

Un quart d'heure devant les fans

Avant le coup d'envoi, c'est de la part du club que le portier de 39 ans a reçu une attention. Un tableau en son honneur, remis par le président Yvan Haymoz et l'ancien capitaine Julien Sprunger. Mais les émotions sont surtout arrivées au moment où une vidéo a été projetée sur l'écran géant et que, dans la foule, des No 20 distribués à tous les spectateurs ont été brandis. «Ils ne m'ont assurément pas oublié», sourit, la voix brisée par l'émotion, le colosse de 1m94.

Après une très belle prestation durant tout le match, Reto Berra a déjoué ses anciens coéquipiers et célébré un beau succès avec Kloten. Personne, à la BCF Arena, ne lui en a tenu rigueur. Preuve en est, il a été rappelé par le kop fribourgeois après le match. Alors que les joueurs de Gottéron attendaient pour saluer leurs fans, leur ancien portier leur a brûlé la priorité, appelé par son chant. «C'était encore plus beau que ce que j'avais imaginé», avoue-t-il.

Durant un bon quart d'heure, il est resté devant ses anciens fans, à chanter avec eux, entre autres, «Meister, Schweizer Meister!». Il a ensuite sauté contre la bande et les a salués à de nombreuses reprises, avant d'enfin retourner aux vestiaires. «Il y a tellement d'amour et de gratitude, souffle Reto Berra. C'est dans ces moments-là que le travail accompli tout au long de ma vie en vaut la peine.»

De la nervosité… et de l'impatience

La journée du Zurichois à la BCF Arena avait donc tout d'un conte de fées, du début à la fin. «Je me réjouissais énormément de ce match, s'exclame-t-il. Il y avait un peu de nervosité, mais surtout une immense impatience.»

Pour Reto Berra, le plaisir de revoir ses anciens coéquipiers était tout aussi grand. «Quand on devient champion de Suisse ensemble, ça crée forcément des liens», appuie le dernier rempart. Cette nuit du 30 avril 2026 à Davos, aucun des acteurs fribourgeois ne risque de l'oublier de sitôt.