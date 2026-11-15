Les supporters des Dragons nostalgiques du printemps dernier ont pu, le temps d'une soirée, réécouter l'un des tubes qui a le plus retenti lors de l'épopée qui les a menés au titre de champions suisses. «Chololololololo, Reto Berra.»
Ce samedi marquait le retour tant attendu du portier zurichois sur le plateau de Saint-Léonard. L'un des grands artisans du titre a été célébré avant et, surtout, longuement après la sirène finale. Déjà à l'arrivée du car de Kloten, une belle poignée de fans ont attendu Reto Berra pour lui faire dédicacer leur maillot floqué du numéro 20. «C'est incroyable ce que j'ai à nouveau reçu de la part de ces fans», confie après le match le désormais No 50.
Un quart d'heure devant les fans
Avant le coup d'envoi, c'est de la part du club que le portier de 39 ans a reçu une attention. Un tableau en son honneur, remis par le président Yvan Haymoz et l'ancien capitaine Julien Sprunger. Mais les émotions sont surtout arrivées au moment où une vidéo a été projetée sur l'écran géant et que, dans la foule, des No 20 distribués à tous les spectateurs ont été brandis. «Ils ne m'ont assurément pas oublié», sourit, la voix brisée par l'émotion, le colosse de 1m94.
Après une très belle prestation durant tout le match, Reto Berra a déjoué ses anciens coéquipiers et célébré un beau succès avec Kloten. Personne, à la BCF Arena, ne lui en a tenu rigueur. Preuve en est, il a été rappelé par le kop fribourgeois après le match. Alors que les joueurs de Gottéron attendaient pour saluer leurs fans, leur ancien portier leur a brûlé la priorité, appelé par son chant. «C'était encore plus beau que ce que j'avais imaginé», avoue-t-il.
Durant un bon quart d'heure, il est resté devant ses anciens fans, à chanter avec eux, entre autres, «Meister, Schweizer Meister!». Il a ensuite sauté contre la bande et les a salués à de nombreuses reprises, avant d'enfin retourner aux vestiaires. «Il y a tellement d'amour et de gratitude, souffle Reto Berra. C'est dans ces moments-là que le travail accompli tout au long de ma vie en vaut la peine.»
De la nervosité… et de l'impatience
La journée du Zurichois à la BCF Arena avait donc tout d'un conte de fées, du début à la fin. «Je me réjouissais énormément de ce match, s'exclame-t-il. Il y avait un peu de nervosité, mais surtout une immense impatience.»
Pour Reto Berra, le plaisir de revoir ses anciens coéquipiers était tout aussi grand. «Quand on devient champion de Suisse ensemble, ça crée forcément des liens», appuie le dernier rempart. Cette nuit du 30 avril 2026 à Davos, aucun des acteurs fribourgeois ne risque de l'oublier de sitôt.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
20
-9
32
5
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zoug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
20
-10
26
12
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
20
-23
21