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Kloten - Lausanne:Le LHC se fait remonter au score par les aviateurs

«C'est plaisant de jouer avec lui»
Comment intègre-t-on Philipp Kurashev dans son alignement?

Associé à Damien Riat et Antti Suomela, Philipp Kurashev a montré de belles promesses malgré la défaite du LHC à Kloten (4-3). Ses coéquipiers et son coach sont convaincus qu'il va vite monter en puissance.
Publié: il y a 18 minutes
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Philipp Kurashev a disputé ses premières minutes avec le LHC.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Sport

Aux côtés d'Antti Suomela et Damien Riat. Voilà où Geoff Ward avait décidé d'aligner Philipp Kurashev pour son premier match avec les Lions du Lausanne HC, ce mardi sur la glace de Kloten. Un choix pas nécessairement payant puisque le nouveau No 23 n'a marqué aucun point face aux Aviateurs et que le LHC s'est incliné à la Swiss Arena.

Mais il faut regarder au-delà du résultat. La ligne des deux internationaux suisses et du Finlandais a été particulièrement remuante et, avec un peu plus de réussite, aurait pu trouver le chemin des filets. Et il faut se rappeler que Philipp Kurashev n'a participé qu'à un seul entraînement avec ses coéquipiers et qu'il a disputé son premier match en six mois.

Pourtant, il connait bien Damien Riat. Les deux hommes ont souvent été appelés sous les drapeaux ensemble, notamment lors des derniers Jeux olympiques. Le No 9 ne se souvient par contre pas si lui et son nouveau coéquipier ont déjà été alignés dans la même ligne sous Patrick Fischer. «C'est possible que ce soit arrivé sur certains shifts», admet le capitaine lausannois. Un petit tour dans les archives rappelle qu'en 2022, au Mondial en Finlande, les deux attaquants ont successivement été positionnés sur la première ligne aux côtés de Timo Meier et Nico Hischier et, donc, en concurrence directe.

Pas surprenant pour Geoff Ward

Bien sûr, tout ceci est de l'histoire ancienne et les internationaux défendent maintenant les mêmes couleurs, celles du Lausanne HC. Et Damien Riat a bien aimé ce qu'il a vu de son nouveau coéquipier à Kloten. «C'est un bon joueur qui peut faire la différence, souligne le capitaine des Lions. Offensivement, il est très bon, avec une bonne maîtrise de la canne et un joli lancer. C'est plaisant de jouer avec lui.»

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Une analyse que partage également son entraîneur, Geoff Ward. Malgré l'absence de compétition de son nouveau joueur, le Canadien n'a pas été surpris de son talent. «C'est un gars de NHL qui fait tout très rapidement, se réjouit-il. On l'a vu ce soir et ça n'ira que vers le mieux.»

«Dès le deuxième match, il sera plus à l'aise»

Avoir un joueur d'une telle qualité complique-t-il le puzzle au moment de composer ses lignes? «Non non, tempère Geoff Ward. C'est comme n'importe quel autre attaquant: on veut qu'il soit capable d'utiliser ses qualités. On le connaîtra un peu plus durant la semaine, mais j'ai trouvé que pour un premier soir, il nous a offert de bonnes étincelles.»

C'est donc aux côtés de deux autres joueurs offensifs que le coach lausannois a décidé d'aligner Philipp Kurashev. Y avait-il une idée précise derrière la tête? «Jason (ndlr: Fuchs) jouait à ce poste depuis la blessure d'Oksanen, rappelle Geoff Ward. On voulait le remettre au centre et on voulait que Kurashev puisse aller chercher les pucks dans les bandes. J'ai trouvé que c'était une ligne dangereuse ce soir.»

Un constat partagé par Damien Riat, qui pense que cela aurait «aussi pu tourner de notre côté». Si ni lui, ni Philipp Kurashev ne sont parvenus à trouver le fond des filets, ce n'est que partie remise. «Il y a un temps d'adaptation pour 'Kura', avec notamment un nouveau système, mais dès le deuxième match il sera plus à l'aise», promet le capitaine du LHC. Le rendez-vous est pris vendredi, du côté de Zoug.

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Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Berne
SC Berne
12
2
20
8
HC Davos
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zoug
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8
11
16
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EHC Bienne
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13
-5
16
13
EHC Kloten
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14
-24
12
14
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-19
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