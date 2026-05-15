La der' d'une génération dorée ou le début d'autre chose?

L'équipe de Suisse entame ce vendredi son Mondial en ne sachant pas vraiment où elle se trouve, comme le remarque notre journaliste.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce Mondial en Suisse devait être la dernière danse de Patrick Fischer. La dernière aussi pour un groupe qui s'est formé voici une dizaine d'années lorsque le Zougois est arrivé à la tête de l'équipe de Suisse.

En décembre dernier, la Fédération avait d'ailleurs assuré son avenir en nommant Jan Cadieux sélectionneur. Le but était de laisser l'équipe de Suisse travailler dans le calme sans distractions extérieures concernant l'avenir. Le plan a longtemps été parfait jusqu'à la fameuse affaire du faux certificat Covid.

Et cette histoire qui semble aujourd'hui étonnamment lointaine, a changé bien des choses. Elle a tout d'abord forcé la Fédération, après un volte-face tragi-comique, à se séparer de Patrick Fischer. Mais elle a surtout dû accélérer la transition d'un sélectionneur national à l'autre.

La dernière chance?

Aujourd'hui, la Suisse vit-elle toujours la dernière chance en or des Roman Josi, Nino Niederreiter, Leonardo Genoni et Reto Berra? Ou est-ce déjà l'an 1 après le péché de Patrick Fischer?

Pour avoir la réponse à cette question, il faut simplement écouter parler les principaux acteurs. Dans l'encadrement de l'équipe de Suisse, le nom du Zougois n'a pas été banni du vocabulaire. Bien sûr, tout le monde prend des pincettes (voire des pinces) lorsque le sujet est évoqué. Mais il est évoqué. Et c'est bien là le plus important.

Jan Cadieux parle volontiers de l'héritage de Patrick Fischer sans que ce ne soit un gros mot. Comme si cette équipe de Suisse tentait à la fois de préserver ce qu’a construit Patrick Fischer… et de prouver qu’elle peut désormais avancer sans lui.

Le calme est revenu dans l'équipe

Après un mois de battage médiatique et de remous en interne, le calme est revenu à petite dose au sein d'une équipe de Suisse dont le nouvel entraîneur a fait tout juste en matière de communication. Cela ne fait évidemment gagner aucun match à court terme.

Mais si la Suisse venait à avoir du succès lors de ce tournoi à domicile, il ne faudra pas oublier d'où elle est revenue et comment elle a su naviguer dans la tempête avec l'espoir d'offrir une vraie dernière chance à certains tout en construisant l'avenir.

Tel est le chemin étroit que doit emprunter Jan Cadieux à compter de ce vendredi soir contre les Etats-Unis et pour les dix prochains jours. Voire un peu plus si tout se passe bien. Toute la difficulté pour le nouveau coach est là: conserver l’héritage laissé par Patrick Fischer tout en convainquant son équipe qu’elle peut écrire autre chose qu’une simple suite.