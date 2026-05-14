La présence de Sidney Crosby va forcément attirer tous les regards lors du Mondial qui se dispute à Zurich et Fribourg. Mais qui sont les dix plus grandes stars de ce tournoi? Voici une liste subjective.

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Sidney Crosby (Canada)

À 38 ans, Sidney Crosby reste l’un des visages les plus emblématiques du hockey mondial. Triple vainqueur de la Coupe Stanley avec Pittsburgh, double champion olympique et membre du Triple Gold Club, le capitaine canadien a tout gagné ou presque. Plus qu’un marqueur d’élite, «Sid the Kid» est devenu au fil des années une référence absolue en matière de leadership. Sa présence seule change souvent la dimension d’une équipe. Mais également la résonance de ce tournoi.

2 Macklin Celebrini (Canada)

À seulement 19 ans, Macklin Celebrini est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Premier choix de la draft NHL en 2024, le Canadien impressionne par sa maturité, sa vitesse d’exécution et son intelligence de jeu. Malgré son jeune âge, il est déjà vu comme un joueur capable d’assumer d’importantes responsabilités. Sa présence à ce Mondial représente aussi un aperçu de ce que pourrait être le visage du hockey canadien durant la prochaine décennie. Lors des derniers JO à Milan, il avait été éblouissant avec dix points en six matches. Ce n'est pas son premier tournoi en Suisse, puisqu'il avait disputé le Mondial M18 à Porrentruy lors de la saison 2022/2023.

3 Aleksander Barkov (Finlande)

Aleksander Barkov est l’un des joueurs les plus complets au monde. Le capitaine finlandais des Florida Panthers n’est pas seulement capable d’empiler les points: il excelle également dans le jeu défensif et dans les détails qui font gagner des matches. Centre élégant et extrêmement intelligent, il possède une réputation de joueur capable d’influencer une rencontre dans toutes les zones de la glace. Peu spectaculaire dans son attitude, immense dans son impact. Double vainqueur de la Coupe Stanley, il a été nommé à trois reprises meilleur attaquant défensif de NHL.

4 Matthew Tkachuk (États-Unis)

Matthew Tkachuk est devenu l’un des joueurs les plus influents de sa génération. Double champion de la Coupe Stanley avec Florida, l’Américain mélange talent offensif, intensité et capacité unique à entrer dans la tête de ses adversaires. Fils de Keith Tkachuk, il possède un style provocateur qui divise, mais qui est terriblement efficace. Lorsqu’il est dans une équipe, il ne passe pratiquement jamais inaperçu. Il est devenu champion olympique en février dernier à Milan.

5 Roman Josi (Suisse)

Roman Josi demeure la figure de proue du hockey suisse. Capitaine de Nashville depuis plusieurs années, le défenseur bernois est reconnu pour sa qualité de patinage, sa vision du jeu et sa capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs. Lauréat du trophée Norris récompensant le meilleur défenseur de NHL, il fait partie des rares joueurs européens à avoir atteint ce statut. Pour la Suisse, sa présence apporte autant sur la glace qu’à l’intérieur du vestiaire.

6 Moritz Seider (Allemagne)

Moritz Seider est devenu en quelques années le nouveau patron de la défense allemande. Solide physiquement, excellent relanceur et capable de jouer dans toutes les situations, il a rapidement trouvé sa place parmi les meilleurs défenseurs de NHL. Lauréat du trophée Calder récompensant la meilleure recrue de la ligue, il représente aujourd’hui l’un des piliers du hockey allemand moderne. Il vient de terminer sa meilleure saison comptable avec les Detroit Red Wings tant au niveau des buts (10) que des assists (50)… et évidemment des points (60).

7 Mark Scheifele (Canada)

Mark Scheifele fait partie des attaquants les plus réguliers de NHL depuis plusieurs années. Centre des Winnipeg Jets, il possède une combinaison très recherchée: taille, sens du jeu et efficacité offensive. Sans être aussi médiatisé que certains de ses compatriotes canadiens, il s’est construit une réputation de joueur extrêmement fiable et capable d’élever son niveau lors des grands rendez-vous. Avec 103 points à son compteur lors de la dernière saison, l'attaquant des Winnipeg Jets était le cinquième meilleur compteur de la NHL juste derrière son coéquipier Macklin Celebrini.

8 Evan Bouchard (Canada)

Evan Bouchard s’est imposé parmi les défenseurs offensifs les plus dangereux de NHL. Doté d’un tir particulièrement puissant et d’une excellente vision du jeu, le Canadien est devenu une arme importante sur le jeu de puissance. Ses performances lors des dernières campagnes de play-off ont renforcé sa réputation. À seulement 26 ans, il fait déjà partie des défenseurs les plus doués offensivement du circuit. Avec 95 points, il était tout simplement le défenseur le plus productif du dernier championnat de NHL.

9 John Tavares (Canada)

John Tavares fait partie des joueurs les plus respectés de sa génération. Premier choix de draft en 2009, il a longtemps porté les Islanders avant de rejoindre Toronto. Centre extrêmement intelligent, il a dépassé depuis longtemps la barre symbolique des 1000 points en NHL. Avec son expérience et sa régularité au plus haut niveau depuis plus de quinze ans, il reste une valeur sûre du hockey canadien. Lors de la grève en NHL durant la saison 2012/2013, il avait porté le maillot du CP Berne. En 27 matches, il avait inscrit 42 points.

10 Nico Hischier (Suisse)

Nico Hischier continue d’écrire l’histoire du hockey suisse. Premier joueur suisse choisi au premier rang d’une draft NHL, le capitaine des New Jersey Devils s’est imposé comme un centre complet capable d’être utilisé dans toutes les situations. Excellent défensivement, efficace offensivement et apprécié pour son leadership, il représente aujourd’hui l’un des visages majeurs de la sélection nationale suisse.