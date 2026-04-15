La Fédération suisse de hockey a décidé de libérer Patrick Fischer de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale avec effet immédiat. Son successeur, Jan Cadieux, reprendra le flambeau dès le Mondial à Zurich.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La bombe vient de tomber. Et la surprise est immense! Patrick Fischer n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse. «Swiss Ice Hockey tire les conséquences de l’aveu de Patrick Fischer de s’être rendu aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022 avec un certificat Covid falsifié. Patrick Fischer (50 ans) est démis de ses fonctions. L’équipe nationale sera dirigée par l’ancien assistant et entraîneur en chef désigné Jan Cadieux lors du Championnat du Monde à Zurich et Fribourg», a communiqué la Fédération suisse de hockey sur glace.

Patrick Fischer avait annoncé en décembre dernier quitter ses fonctions de sélectionneur national après dix ans en poste. Jan Cadieux avait d'ores et déjà été annoncé comme étant son successeur à la tête de la sélection nationale au terme du prochain Mondial à Zurich et Fribourg. Cette annonce vient donc anticiper la passation de pouvoir.

Le plus surprenant dans cette histoire? La rapidité de cette décision et le volte-face à 180 degrés de la Fédération. Pas plus tard que lundi, Urs Kessler lançait, dans un comuniqué que «pour nous, l'affaire est close». Deux jours plus tard, ce même Urs Kesller prend à nouveau position dans le communiqué de la Fédération: «Notre évaluation initiale selon laquelle l’affaire était close était trop réductrice. Il est question ici de valeurs et de respect, des points centraux pour Swiss Ice Hockey qui n’ont pas été appliqués par Patrick Fischer en 2022. La Fédération regrette d’avoir porté trop peu d’attention à cet aspect dans sa première évaluation.» Il a fallu 48 heures pour que l'instance réévalue cette affaire, mais elle a eu le mérite de le faire. Mieux vaut tard que jamais.

Sous la direction de Patrick Fischer, l'équipe de Suisse est passée de la 8e à la 2e place au classement mondial. Le Zougois a également remporté trois médailles d'argent au Championnat du monde (2018, 2024, 2025). De quoi marquer «durablement le hockey sur glace suisse», conclut la SIHF.