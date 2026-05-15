C'est le grand jour! L'équipe de Suisse entame son tournoi ce vendredi soir (20h20, en direct sur Blick). Voici toutes les infos entourant la sélection de Jan Cadieux pour ne rien rater.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Seulement 21 inscrits

Jan Cadieux a 25 places à disposition dans son équipe pour ce Mondial. Jeudi soir, le sélectionneur national n'avait pas encore rempli toutes les cases, puisque seuls 21 joueurs étaient inscrits. Le gardien Reto Berra, malade (lire plus bas), ainsi que le défenseur Lukas Frick (Davos) et les attaquants Attilio Biasca (Fribourg Gottéron) et Nicolas Baechler (Zurich Lions) devront probablement regarder le match face aux Etats-Unis depuis les tribunes.

Philipp Kurashev forfait

C'était la nouvelle qui était attendue à quelques heures du début du tournoi dans le camp suisse. Hélas elle n'a pas été bonne puisque Philipp Kurashev a dû jeter l'éponge, insuffisamment remis d'une blessure qui le gêne depuis un certain temps. Cela signifie en théorie que les 25 joueurs sélectionnés mardi devraient tous disputer le Mondial à domicile.

Reto Berra n'est pas apte

Mercredi, le gardien de Fribourg Gottéron n'était pas présent sur la glace pour le premier entraînement de la semaine. Il n'était pas non plus présent aux interviews de l'après-midi lors du Média Day organisé à deux pas de la Swiss Life Arena. Ce jeudi, il n'y avait toujours pas de trace du gardien de Fribourg Gottéron. «Il a besoin d'un jour ou deux de repos pour se remettre de sa maladie», a précisé Jan Cadieux.

L'image du jour

Avant l'heure, ce n'est pas encore l'heure. La Suisse s'entraînait ce jeudi de 11h30 à 12h30. Il était 11h29 et une poignée de secondes lorsque tous les internationaux étaient sur le banc à attendre que l'horloge sur le gigantesque Videotron de la Swiss Life Arena égrène les dernières secondes. A 11h30 tapantes, tout le monde est entré sur la glace. On ne rigole pas avec le timing lorsque l'IIHF organise une compétition.

Invité surprise venu de Lausanne

Pour la séance de jeudi, il y avait tout de même trois gardiens sur la glace. Mais ce n'est pas Thomas Bäumle, l'ancien portier d'Ambri et coach dans la sélection, qui a remis les jambières. «J'aurais pu», a rigolé le Soleurois. Non, c'est Kevin Pasche, le gardien du Lausanne HC qui s'est présenté sur la glace avec Leonardo Genoni et Sandro Aeschlimann. «Nous l'avons rappelé pour mieux répartir la charge de travail entre les trois gardiens», a précisé Jan Cadieux.

Lukas Frick est fan... des truites de Vallorbe

Lors de la rencontre des médias de mercredi, Lukas Frick arborait une casquette que seuls les vrais connaisseurs ont reconnue. «J'ai pensé que c'était un logo d'un club nord-américain», a souri un collègue visiblement peu habitué au logo des Truites du HC Vallorbe. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bel et bien une casquette du club vaudois que portait le défenseur du HC Davos. Pourquoi? «J'étais allé faire le Kids Day là-bas et ils me l'avaient donné, nous a-t-il confié. Je voulais en porter une noire, alors j'ai choisi celle-ci.» La demande de photo a par contre été poliment déclinée. Dommage.

Les capitaines sont connus

Pas de surprise dans le groupe des capitaines qui ont été désignés pour ce tournoi. Ainsi Roman Josi porte logiquement la lettre «C» sur le maillot. Comme d'habitude. Ses assistants sont Sven Andrighetto, Janis Moser, Nino Niederreiter et Nico Hischier.