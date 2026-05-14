Le dernier entraînement de l'équipe de Suisse avant le début du Mondial 2026 a réservé une surprise. Kevin Pasche, gardien du Lausanne HC, était sur la glace alors qu'il n'était pas sélectionné.

Que fait Kevin Pasche sur la glace à la veille du début du tournoi?

Que fait Kevin Pasche sur la glace à la veille du début du tournoi?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Surprise au moment où l'équipe de Suisse a fait son apparition sur la glace de la Swiss Life Arena à un jour du début du championnat du monde à Zurich et Fribourg! Kevin Pasche a participé à l'intégralité de la séance. Pourtant, le gardien des Lions ne fait plus partie de la sélection suisse depuis bientôt une dizaine de jours.

Il avait été recalé au moment de l'arrivée des finalistes, Reto Berra et Sandro Aeschlimann. Dès lors, sa présence à Zurich ce jeudi matin a de quoi surprendre. Que fait-il là? La réponse tient dans l'absence de Reto Berra. Le gardien de Fribourg Gottéron, déjà absent mercredi pour le premier entraînement de la semaine à Zurich, est toujours malade.

Afin d'avoir trois gardiens sur la glace pour cette pratique, Jan Cadieux a donc fait appel au gardien du Lausanne HC comme solution de secours afin que l'équipe puisse s'entraîner avec trois portiers. Va-t-il rester avec l'équipe de Suisse? Rien n'indique que ce soit le cas pour le moment.

Toujours est-il que le sélectionneur national peut se permettre d'attendre un peu. Pour le début de la compétition, Jan Cadieux a la droit de n'inscrire que deux gardiens, à savoir Leonardo Genoni et Sandro Aeschlimann. Cela lui permettrait de se donner un peu de temps afin d'évaluer la santé de Reto Berra sans devoir prendre une décision avant le début de la compétition.

L'équipe de Suisse disputera son premier match du tournoi vendredi soir face aux États-Unis avant de défier la Lettonie le lendemain. Les deux matches se disputeront à 20h20.