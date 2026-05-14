Philipp Kurashev ne pourra pas participer au championnat du monde à domicile qui débute vendredi. Le Bernois n'est pas physiquement apte à tenir sa place

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le suspense est terminé en ce qui concerne la participation de Philipp Kurashev au Mondial qui débute ce vendredi à Zurich et Fribourg. L'attaquant de 26 ans des San Jose Sharks est contraint de déclarer forfait pour des raisons de santé. Ces derniers jours, l'ailier a pris part à différents tests pour savoir s'il pourrait être remis à temps pour la rencontre inaugurale de vendredi face aux États-Unis (20h20, en direct sur Blick).

Cette issue clarifie toutefois les choses, puisque Jan Cadieux avait préparé son équipe à une éventuelle arrivée de l'attaquant au dernier moment. «Plusieurs joueurs savaient qu'il y avait un risque en cas de disponibilité de Philipp Kurashev», avait d'ailleurs précisé le sélectionneur national en début de journée, avant l'officialisation du forfait du joueur de NHL.

Les 14 attaquants convoqués mardi pour ce Mondial devraient donc tous disputer le tournoi. Reste à savoir si Jan Cadieux les inscrira tous pour la rencontre de vendredi.