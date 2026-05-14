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Philipp Kurashev absent
Mauvaise nouvelle pour l'équipe de Suisse

Philipp Kurashev ne pourra pas participer au championnat du monde à domicile qui débute vendredi. Le Bernois n'est pas physiquement apte à tenir sa place
Publié: 17:55 heures
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Philipp Kurashev a dû se résigner à déclarer forfait.
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Le suspense est terminé en ce qui concerne la participation de Philipp Kurashev au Mondial qui débute ce vendredi à Zurich et Fribourg. L'attaquant de 26 ans des San Jose Sharks est contraint de déclarer forfait pour des raisons de santé. Ces derniers jours, l'ailier a pris part à différents tests pour savoir s'il pourrait être remis à temps pour la rencontre inaugurale de vendredi face aux États-Unis (20h20, en direct sur Blick).

Cette issue clarifie toutefois les choses, puisque Jan Cadieux avait préparé son équipe à une éventuelle arrivée de l'attaquant au dernier moment. «Plusieurs joueurs savaient qu'il y avait un risque en cas de disponibilité de Philipp Kurashev», avait d'ailleurs précisé le sélectionneur national en début de journée, avant l'officialisation du forfait du joueur de NHL.

Les 14 attaquants convoqués mardi pour ce Mondial devraient donc tous disputer le tournoi. Reste à savoir si Jan Cadieux les inscrira tous pour la rencontre de vendredi.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Autriche
Autriche
0
0
0
1
Finlande
Finlande
0
0
0
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
1
Royaume-Uni
Royaume-Uni
0
0
0
1
Hongrie
Hongrie
0
0
0
1
Lettonie
Lettonie
0
0
0
1
Suisse
Suisse
0
0
0
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
1
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
1
Danemark
Danemark
0
0
0
1
Italie
Italie
0
0
0
1
Norvège
Norvège
0
0
0
1
Slovaquie
Slovaquie
0
0
0
1
Slovénie
Slovénie
0
0
0
1
Suède
Suède
0
0
0
Playoffs
Relégation
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