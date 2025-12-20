L'équipe de Suisse féminine a vécu un été enchanté avec l'Euro 2025. La qualification en quarts de finale avait été prédite par nos deux journalistes football.

Et si certains de nos journalistes étaient, au plus profond d'eux, spécialistes de football féminin? C'est ce qu'on peut penser lorsqu'on voit les prédictions de Bastien Feller cette année. Totalement à côté de la plaque pour désigner le vainqueur de la Champions League, il s'est bien rattrapé concernant la prestation de la Suisse à l'Euro 2025.

Notre jeune collègue a prédit que la Nati, portée par son public, allait sortir de son groupe composé de la Norvège, la Finlande et l'Islande. Pourtant, il ne s'en est fallu d'un rien pour que lui et Tim Guillemin se trompent. Ce tir raté de Géraldine Reuteler et la reprise de Riola Xhemaili en toute fin de match face à la Finlande ont finalement permis à la Suisse de défier l'Espagne.

«Après, en affrontant l’Espagne, le Portugal ou l’Italie en quarts, la marche sera sans doute trop haute», écrivait Tim Guillemin en janvier. Et c'est exactement ce qui est arrivé, les Suissesses trébuchant face à la Roja, future finaliste en quarts de finale.

Si on veut se moquer un petit peu, on peut noter la phrase du même journaliste: «En plus, Pia Sundhage fait tout juste en parlant de la Coupe du monde 2027 comme étant le réel objectif de cette équipe.» Problème? La sélectionneure suédoise a été remplacée début novembre et, si la Suisse participera au prochain Mondial, ce sera sans elle.

