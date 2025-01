La Suisse en quarts de son Euro? Et pourquoi pas? Photo: TOTO MARTI

La rédaction football

Islande, Norvège, Finlande, avant un quart contre le premier ou le deuxième du groupe Espagne, Italie, Belgique, Portugal: voilà le menu de l'équipe de Suisse au mois de juillet prochain. Indigeste ou réjouissant?

Tim Guillemin, journaliste à Blick

Tim Guillemin apprécie la hargne et le sens du jeu de Smilla Vallotto et croit les Suissesses capables d'aller en quarts. Photo: Pius Koller

Je suis convaincu que la Suisse sortira de son groupe en deuxième position derrière la Norvège. Cette équipe a de la qualité, suffisamment pour terminer devant l’Islande et la Finlande et, surtout, elle possède en Pia Sundhage la leader parfaite. La Suédoise est ambitieuse, elle recadre ses troupes comme il le faut dans l’intimité du vestiaire et elle sait les protéger en dehors. Sa communication est parfaite, sa vision aussi, et il faut mesurer le tour de force que représente pour l’ASF le fait d’avoir réussi à la convaincre de rejoindre la Nati. En plus, Pia Sundhage fait tout juste en parlant de la Coupe du monde 2027 comme étant le réel objectif de cette équipe. Se faisant, elle enlève de la pression immédiate pour l’Euro, où la Suisse ne pourra que surprendre en bien en sortant des poules. Après, en affrontant l’Espagne, le Portugal ou l’Italie en quarts, la marche sera sans doute trop haute. Me concernant, je vois donc un quart de finale pour la Nati.

Bastien Feller, journaliste à Blick

Avec la Norvège, la Finlande et l'Islande dans son groupe, l'équipe de Suisse a une vraie chance de pouvoir passer la phase de groupes de son Euro. Chose qui pourrait déjà faire du tournoi une réussite pour les Suissesses. Et j'en suis convaincu, elles le feront. Ce d'autant plus qu'elles disposent désormais à leur tête d'une sélectionneure, en la personne de Pia Sundhage, qui sait comment aborder et gérer ces grands rendez-vous. De son côté, le groupe de joueuses mélange expérience et jeunesse. Et celle-ci n'a qu'une envie: se faire sa place et briller. L'appui du public, qui a déjà rempli deux des trois stades que la Nati visitera lors de sa phase de groupes, doit également jouer un rôle.