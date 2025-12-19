Le PSG et l'Inter face à face en finale de la Champions League en mai, qui pouvait le prédire six mois avant? Un journaliste de Blick, visiblement...

Raoul Savoy et Bastien Feller sont tous deux tombés dans le piège! Aveuglés par l'état de forme exceptionnel du Liverpool FC en fin d'année 2024, le technicien expérimenté et le jeune journaliste ont tous deux misé sur les Reds en vainqueurs de la Champions League en mai 2025. Erreur fatale! L'histoire le démontre: l'équipe qui performe en novembre n'est pas celle qui brille en mai.

Tim Guillemin a lui visé juste, listant le Paris Saint-Germain, enfin débarrassé du boulet Mbappé, et l'Inter comme ses deux favoris. Six mois plus tard, les deux équipes lui donnaient raison en s'affrontant en finale, mais il voyait plutôt l'Inter l'emporter. Il avait cependant vu juste sur le côté symbolique du triomphe parisien, qui montre qu'en misant sur le collectif plutôt que sur les individualités un club pouvait aller jusqu'au bout dans la plus exigeante des compétitions de clubs au monde.

Enfin, nos trois spécialistes se sont risqués à imaginer les chances en Conference League du seul club suisse encore en lice au printemps dans cette compétition, à savoir Lugano. Tous imaginaient les Tessinois aller jusqu'en quarts, mais les Slovènes de Celje en ont décidé autrement. Echec collectif, donc.

Le point de bonus va à Tim Guillemin, encore lui, lequel avait sobrement écrit en décembre, sans argumenter, que Chelsea serait le premier vainqueur de la Coupe du monde des clubs six mois plus tard aux Etats-Unis. Bien vu!

Les réponses aux questions de 2025

