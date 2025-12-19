La Reine Lindsey Vonn est moins frileuse que nous

On se demandait si Lindsey Vonn viserait le top 15 pour son retour en Coupe du monde. À 41 ans, l’Américaine a répondu autrement: par une victoire. De quoi sérieusement réviser certaines prudences de janvier.

Blick Sport

Quand la question avait été posée, elle paraissait presque raisonnable: Lindsey Vonn allait-elle réussir à se classer dans le top 15 de la Coupe du monde après son retour? À 40 ans, après des années loin du circuit, le doute semblait légitime. Avec le recul, la prudence était surtout du côté de ceux qui n’osaient pas aller assez loin.

La semaine dernière, à Saint-Moritz, Lindsey Vonn a balayé le débat d’un revers de bâton. Une victoire en descente, nette, sans appel, historique. À 41 ans, l’Américaine est devenue la skieuse la plus âgée à s’imposer en Coupe du monde. Le top 15? Elle l’a survolé pour aller chercher la plus haute marche du podium.

À l’époque, Thibault Gilgen parlait d’un comeback spectaculaire, tout en évoquant les risques périphériques: l’image, le buzz, l’attitude hors des pistes. Autant de considérations devenues secondaires face à une réalité simple: sur les skis, Lindsey Vonn reste Lindsey Vonn. Et quand elle gagne, le reste n’est que littérature.

Laurent Morel, lui, évoquait un scénario «presque couru d’avance» pour une place dans le top 15. Presque, oui. Mais manifestement trop timide. La marge de progression était réelle, la détermination intacte, l’objectif clair. Simplement, personne n’avait vraiment osé formuler ce qui s’est produit: une victoire en Coupe du monde, sept ans après la précédente.

Le sport a cette élégance cruelle: il ne corrige pas les prédictions avec des notes de bas de page, mais avec des chronos. Et cette fois, Lindsey Vonn n’a pas seulement répondu à la question initiale. Elle l’a rendue obsolète.

Les réponses aux questions de 2025

Episode 1: Qui a été champion de National League?

Episode 2: Novak Djokovic a-t-il remporté son 25e Grand Chelem?

Episode 3: La Nati va-t-elle se qualifier pour la Coupe du monde 2026?

Episode 4: Belinda Bencic va-t-elle remporter un Grand Chelem en 2025?

Episode 5: Lindsey Vonn va-t-elle se classer dans le top 15 en Coupe du monde?

Episode 6: Qui va soulever la Champions League de football?

Episode 7: Que va faire la Suisse à l'Euro féminin?

Episode 8: Qui sera champion de Suisse de football?

Episode 9: Combien de clubs romands en play-off de hockey?