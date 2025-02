Didier Tholot: «Je l’ai ouverte à l’aller et je l’ai pris en pleine face»

Didier Tholot a été suspendu pour deux rencontres par la Swiss Football League. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

L'expulsion de Didier Tholot «pour réclamations» après la défaite de samedi à Lugano (3-2) est quelque peu passée inaperçue. Ce lundi, la Swiss Football League a condamné le coach valaisan à deux matches de suspension. Ce qui signifie qu'il manquera le derby du Rhône de ce mardi face à Servette et le déplacement à Berne pour y affronter YB samedi, sauf recours déposé par le club dans les prochaines heures. Chose que le Bordelais ne sait pas encore.

Ce dont Didier Tholot est en revanche certain, c'est que son absence de la touche mardi ne changera rien pour son équipe. «Mon rôle est important durant la semaine. J’aurai des relais sur le banc, des gens que je connais bien», assure-t-il en conférence de presse d'avant-match ce lundi au centre d'entraînement de Riddes, tout en ajoutant être surpris par la décision des instances.

«Je l’ai ouverte à l’aller et je l’ai pris en pleine face»

Reste que le FC Sion et son entraîneur savent pertinemment qu'il ne sert à rien de s'apitoyer sur leur sort puisqu'un gros match les attend face au Servette FC. Une équipe qui avait surclassé les Valaisans lors de leur première confrontation de la saison au stade de Genève (3-0). «Je vais être prudent. Je sais ce que les supporters attendent. Je l’ai ouverte à l’aller et je l’ai pris en pleine face. On va essayer de mettre les actes avant les paroles», annonce Didier Tholot, qui ne souhaite pas juger la - petite - forme actuelle de son adversaire.

Le Bordelais avance toutefois qu'il a de son côté senti un groupe remonté et motivé dans les vestiaires après la défaite en fin de match au Cornaredo. «L'équipe n'a pas été balayée. Elle a fait jeu égal avec le leader du classement et a donc conscience qu'elle peut faire de belles choses.»

Inconnue sur le plan défensif pour Servette

Face au Servette FC, un adversaire qui reste sur trois matches nuls en ce début d'année, les Valaisans auront une carte à jouer. Ce d'autant plus que les Genevois devront faire avec une charnière remaniée et inédite suite à la suspension de Steve Rouiller pour accumulation de cartons jaunes et l'absence sur blessure d'un mois de Yoan Severin. En conférence de presse après le nul grenat face à Grasshopper, Thomas Häberli annonçait déjà la couleur: Kassim Adams sera accompagné par Anthony Baron.

Un avantage pour le FC Sion? «C'est toujours compliqué de devoir changer une charnière et je suis actuellement bien placé pour en parler. Il faudra peut-être profiter de ces approximations au niveau de la complémentarité. On va peut-être essayer d’appuyer là-dessus», répond Didier Tholot, lequel se plaint toutefois du manque réussite actuel de son équipe sur le plan offensif.

Didier Tholot ne souhaite aucun renfort offensif

«Il faut certainement en faire un peu plus pour faire tourner les choses en notre faveur. Il faut être plus clinique. La différence avec les équipes du haut du classement, c’est qu’il ne leur faut pas 50 occasions pour marquer. Et quand tu ne marques pas, tu recules et l'adversaire prend confiance», analyse le Français, lequel admet qu'il y a des moments qui ne s'expliquent pas dans la saison d'un attaquant. «J’ai tenu ce rôle de buteur durant des années et il y a des moments où tu es là au bon moment et ça entre du tibia. Et parfois d'autres où le gardien arrête ta frappe exceptionnelle.»

Le Français, qui voit la bonne performance d'Anton Miranchuk au Tessin comme un signe positif pour son offensive, assure donc ne pas souhaiter recevoir un nouvel attaquant d'ici à la fermeture du mercato prévue le 17 février prochain en Suisse. «A Lugano, j’ai fait le choix de la profondeur, d’avoir plus de mouvements. Sur d’autres matches, il faudra certainement aussi la vista de Dejan Djokic, la profondeur de Dejan Sorgic, le jeu de tête de Mohcine Bouriga. Cela dépend de la façon dont on va jouer, mais c'est sûr qu'on a pas mal de profils», explique Didier Tholot qui ajoute en attendre toutefois plus de ces joueurs. «Mais je ne les condamne pas aujourd'hui. On fera un bilan en fin de saison et on verra ce dont on aura besoin pour la suite.»

Le staff valaisan devra gérer les temps de jeu

Pour affronter les Grenat, le staff valaisan devra compter sur le même groupe qu'au Tessin le week-end dernier et devra gérer les temps de jeu afin de ne pas arriver «cramé» samedi au Wankdorf (rencontre lors de laquelle le FC Sion pourrait voir Kevin Bua revenir au jeu). «Est-ce que je vais changer peu ou beaucoup de choses? On est en réflexion. Je prendrai ma décision au dernier moment», informe encore le coach sédunois.

Le Français brouille les pistes, c'est le jeu, mais affirme tout de même que Kreshnik Hajrizi, qui revenait de la grippe et qui a admis être «à bout» dès la 60e minute de jeu à Lugano, pourrait enchaîner. «C'est aussi pour ça que je l’ai poussé à faire 90 minutes. Plus tu passes de temps sur le terrain, mieux c’est. Même si d'un autre côté, je n'ai pas trop le choix.»

De leur côté, les joueurs assurent aborder la rencontre de mardi avec un esprit de revanche. «On a mal vécu le 3-0 chez eux», affirme avec force Ilyas Chouaref. Le derby du Rhône est lancé.