Fin de match frustrante pour le FC Sion qui s'incline à Lugano

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais», affichaient fièrement les supporters valaisans avant le début de la rencontre entre leur FC Sion, toujours privé de Kevin Bua, Baltazar Costa, Liam Chipperfield, Pierrick Moulin et Noé Sow, et Lugano. Cet amour, les centaines de fans rouges et blancs ayant entrepris le long déplacement vers le Tessin l'ont montré en chantant et encourageant leur équipe jusqu'à l'ultime seconde.

Et ces derniers n'ont malheureusement pour eux pas été récompensés en raison d'une fin de match aussi forte en rebondissement que litigieuse.

Premier but en Super League d'Anton Miranchuk

De retour de maladie, Kreshnik Hajrizi vivait sa première dans le onze valaisan, aux côtés de Federico Barba, qui entrait lui pour la seconde fois sur un terrain de Super League après l'avoir fait à Bâle le week-end dernier. Sion doit se reconstruire une défense, et cela s'est vu par moments. Notamment sur l'égalisation signée Shkelqim Vladi. L'attaquant kosovar pouvait en effet profiter d'un mauvais repli défensif et d'un marquage approximatif pour tromper Timothy Fayulu en deux temps (26e).

Un but qui tombait comme un coup de massue pour les Sédunois qui menaient au score depuis la 15e et une belle volée du gauche d'Anton Miranchuk - titularisé en 10 et qui n'avait pratiquement rien réussi jusque-là - pour mettre Sion sur la bonne voie et débloquer son compteur en Super League. Une réalisation qui doit permettre au Russe de prendre confiance après des premiers mois compliqués en Valais.

Ilyas Chouaref manque le 1-2

Comme à Bâle huit jours plus tôt, le FC Sion se faisait ainsi rejoindre au score, mais avait le mérite de ne pratiquement rien concéder d'autre - le constat est le même sur le plan offensif - jusqu'au thé. Au retour des vestiaires, les Luganais, privés de Renato Steffen pour trois semaines, appuyaient brièvement sur l'accélérateur, se procurant coup sur coup deux opportunités grâce à Mattia Bottani. Sur la première, Timothy Fayulu captait l'envoi sans problème (51e), alors que sur la seconde, il devait s'employer pour dévier au-dessus de son but un centre du numéro 10 luganais contré par Kreshnik Hajrizi (56e).

Sion allait ensuite répondre timidement par l'intermédiaire de Théo Bouchlarhem, dont la frappe manquait largement le cadre (62e). Très bien lancé dans la profondeur par Anton Miranchuk, Ilyas Chouaref, discret jusque-là, voyait ensuite sa frappe lécher le montant droit du but d'Amir Saipi (66e).

Penalty, vraiment?

Face à un leader luganais qui se cherche en ce début d'année, Sion tenait bon défensivement et tentait donc sa chance en contre, un exercice qui lui réussit plutôt bien cette saison. Mais à force de reculer, les Valaisans ont laissé les Luganais se rapprocher progressivement de leur but. Et sur un centre appuyé de Mattia Zanotti, Kreshnik Hajrizi, l'ancien Luganais, trompait son propre gardien (82e, 2-1).

Les locaux pensaient sans doute avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur l'esprit combatif des Sédunois, lesquels allaient pouvoir égaliser à leur tour pratiquement dans la foulée par l'intermédiaire d'un Dejan Sorgic entré en jeu quelques minutes plus tôt (88e). Les 3287 spectateurs du Cornaredo n'étaient toutefois pas au bout de leurs surprises, puisque Monsieur Dudic signalait un penalty pour une faute de main peu évidente de Federico Barba et plutôt litigieuse dans les arrêts de jeu. Du pain béni pour Anto Grgic qui pouvait crucifier son ancien club (94e). Le FC Sion enchaîne ainsi un troisième revers en 2025.