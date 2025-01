Fabio Celestini critique l'attitude de l'ASF et du FC Bâle

Fabio Celestini se dit surpris des discussions entre l'ASF et Davide Callà concernant le poste d'entraîneur adjoint de la Nati. Il critique le manque de communication et souhaite que l'association fasse preuve de plus de considération.

1/6 Davide Callà (gauche) est pressenti pour succéder à Giorgio Contini comme coach assistant de la Nati. Photo: PIUS KOLLER

Lucas Werder et Tobias Wedermann

Davide Callà (40 ans) est toujours présent sur le terrain d'entraînement du FC Bâle. Mais pour combien de temps encore? Comme l’a révélé Blick cette semaine, l’entraîneur assistant bâlois figure parmi les candidats convoités par le sélectionneur national Murat Yakin (50 ans). Avec Stephan Lichtsteiner (41 ans) et Diego Benaglio (41 ans), le trio est pressenti pour succéder à Giorgio Contini (51 ans). Le directeur de l’équipe nationale, Pierluigi Tami (63 ans), a présenté ses propositions vendredi au comité central de l’Association suisse de football (ASF).

Si Callà devait effectivement rejoindre l’ASF sous la forme d’un mandat, l’entraîneur du FCB, Fabio Celestini (49 ans), devrait alors se chercher un nouvel assistant. «C’est le football. Pour moi, ce n’est pas un gros problème. Je me concentre sur le match contre le FC Zurich», déclare le Vaudois avant le Klassiker de ce dimanche.

Celestini l’a appris par la presse

L’intérêt de Yakin pour Callà n’a toutefois pas été particulièrement bien accueilli par l’entraîneur bâlois, notamment parce qu’il l’a appris dans la presse. «Je comprends que l’ASF cherche un nouvel entraîneur adjoint», admet Celestini. «Mais j’aurais apprécié un peu plus de considération. Après tout, cela nous concerne aussi. Et Davide est un membre important du staff. Je ne vais pas, moi non plus, discuter directement avec un joueur sous contrat dans un autre club. Ce n’est pas très correct.»

D’après Blick, un premier contact a déjà eu lieu entre l’ASF et le FCB au sujet de Callà. Mais Celestini regrette le manque de communication: «Jusqu’à présent, ni le FCB ni Davide ne m’ont informé». L’an dernier, la situation était différente. En effet, lorsque Callà figurait parmi les favoris pour devenir adjoint de la Nati en prévision de l’Euro, Contini l’avait informé personnellement de l’intérêt de la fédération.

Du côté du FCB, on ne devrait pas empêcher Callà de saisir cette opportunité. Quant à l’ASF, elle devra tout mettre en œuvre pour que son engagement se concrétise rapidement. Le temps presse: le prochain rassemblement de l’équipe nationale est prévu dès le 17 mars, avec deux matchs amicaux au programme – contre le Luxembourg et, selon toute vraisemblance, contre l’Irlande du Nord. D’ici là, Yakin veut finaliser la composition de son staff.