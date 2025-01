Le FC Sion entame une semaine anglaise XXL

Didier Tholot et ses joueurs s'apprêtent à vivre huit jours intenses. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion s'apprête à connaître huit jours des plus chargés. En effet, ce samedi, Dider Tholot et ses joueurs ont rendez-vous au Cornaredo pour y défier le leader de Super League, Lugano (18h). Mardi, ils recevront le Servette FC, 5e, à Tourbillon pour le derby du Rhône. Et enfin samedi 8 février, un déplacement au Wankdorf pour y affronter Young Boys, 9e et champion en quête de rachat, est au programme.

Le tout après avoir débuté l'année par deux revers face à Grasshopper (0-1) et Bâle (4-1). «Quand on voit ce qui nous attend, il y a mieux pour se relancer. Mais je pense que la vie ne te réserve pas que des bons moments. Et les moments difficiles, il faut les passer. Cette semaine qui s'annonce compliquée, nous allons essayer de la passer du mieux possible. Pour cela, il faudra qu'on soit tous ensemble et qu'on y croit. Tout le monde nous voit perdant, à nous de créer la surprise», lance Didier Tholot, lequel espère voir une réaction après le lourd revers subi au Parc Saint-Jacques dimanche dernier.

La défaite à Bâle passe mal

«Cela m'a fortement contrarié. On peut perdre des matches, mais pas forcément en prendre quatre. On doit faire autre chose. On a travaillé pour améliorer certaines choses, trouver la complémentarité par rapport aux absents, malades et aux départs», poursuit le coach français, assurant toutefois que les murs du centre d'entraînement de Riddes n'ont pas tremblé cette semaine. «On s'est simplement dit les choses. Il faut regarder vers l'avant. Quand on gagne, ce n'est jamais l'euphorie et quand on perd, ce n'est jamais la sinistrose. Il faut trouver un juste milieu, pour continuer à travailler dans le calme et la sérénité.»

A ce propos, le technicien valaisan n'a pas manqué de relever les manquements de son équipe en ce début d'année, mais aussi de défendre un de ses joueurs. «On sait les erreurs qui ont été faites, sur la bascule, sur l'agressivité, ... Maintenant, il faut du temps pour construire quelque chose de nouveau. On a tapé sur les doigts de Gora (ndlr: Diouf), mais ce n'est pas sa spécialité de jouer axe droit. Je ne pense pas qu'il faut chercher des problèmes où il n'en a pas. Ce groupe vit bien et travaille bien.»

«Les plus anciens se plaignent beaucoup»

Joie du football, les parties s'enchaînent vite, ce qui a permis au club valaisan de rapidement se tourner vers son prochain défi. «J'ai comme toujours senti un groupe investi cette semaine. Il y a de la cohérence, de l'envie, de la détermination. Mais il y a des moments où cela ne tourne pas forcément pour toi. Je ne suis pas sûr qu'on ait été meilleurs à Yverdon, alors qu'on a gagné, qu'à Bâle. Il y a une question de niveau des adversaires, de réussite, de temps importants mal maitrisés. Cela fait partie du football», poursuit le coach français.

Pour le long déplacement vers le Tessin, le staff sédunois, qui devra encore compter avec les absences de Kevin Bua, de Noé Sow et Baltazar Costa, pourra compter sur le retour de Kreshnik Hajrizi. Grippé et donc absent de la dernière feuille de match, le défenseur central n'est toutefois pas encore à 100%.

Autre bonne nouvelle, le FC Sion a pu retrouver ce vendredi un terrain en herbe, après les fortes pluies du début de semaine qui ont gorgé les terrains d'eau et poussé les Sédunois à poursuivre leurs entraînements sur synthétique. «On ne va pas prendre cela comme excuse, répète à ce sujet Didier Tholot. Mais à Bâle, dès la 60e minute, j'ai senti des joueurs assez lourds. Ce n'est pas idéal de s'entraîner toute la semaine sur synthétique et de retrouver l'herbe que le week-end.»

Concrètement, qu'est-ce que cela change? «Le terrain était très gras. Peut-être que je ne l'ai pas ressenti, car je suis plus jeune, mais les plus anciens se plaignent beaucoup du changement de surface. Ils disent que cela tape dans les articulations et les muscles», explique Théo Berdayes, lequel espère également voir une réaction du FC Sion samedi. «Perdre à Bâle n’a rien d’anormal, mais il faut réagir, notamment sur le plan défensif. Nous avons pris cinq buts en ce début d'année et je pense que si tout le monde a un peu plus un esprit de guerrier, il sera possible de repartir de Lugano avec quelque chose.» Le message est passé.