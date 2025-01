Servette n'a pas cherché à faire revenir Jean-Pierre Nsame

Après seulement un an, Jean-Pierre Nsame est de retour en Suisse. Qui, en dehors de St-Gall, était encore intéressé par l'attaquant? Et Blick explique pourquoi l'affaire pourrait coûter très cher aux Brodeurs.

Jean-Pierre Nsamé est désormais prêté à Saint-Gall. Photo: MANUEL EICHMANN/FC St. Gallen

Lucas Werder

Le (deuxième) retour du roi! Jeudi après-midi, le FC Saint-Gall annonce officiellement l'engagement de Jean-Pierre Nsame. Le triple meilleur buteur de Super League rejoint la Suisse orientale en prêt jusqu'à la fin de la saison en provenance du Legia Varsovie, un club polonais de premier plan.

Toutefois, les Brodeurs n'étaient pas le seul club suisse à avoir tendu la main à l'ancien buteur d'YB. Selon les informations de Blick, le dossier Nsame aurait également été brièvement traité cet hiver à Lugano. Finalement, les Tessinois ont opté pour une solution nettement plus avantageuse et ont engagé Georgios Koutsias du club partenaire de Chicago. Contrairement à ce qui a été rapporté par plusieurs portails en ligne, son ancien employeur, Servette, ne faisait pas partie des clubs qui s'efforçaient sérieusement de faire revenir l'attaquant.

Un salaire annuel de 700'000 francs en Pologne

Le fait que Jean-Pierre Nsame atterrisse justement à Kybunpark est surprenant. Certes, Saint-Gall a un poste d'avant-centre vacant après le départ de Jovan Milosevic. Mais l'engagement de Nsame pourrait représenter un grand défi à long terme, notamment sur le plan financier.

Certes, l'attaquant n'a passé que 404 minutes sur le terrain du Legia Varsovie lors de la première partie de saison, mais cela a suffi pour que l'obligation d'achat stipulée dans le contrat de prêt avec Côme entre en vigueur. Nsame a donc automatiquement reçu un nouveau contrat de travail à Varsovie, qui a été prolongé jusqu'en 2026. Salaire annuel selon les médias polonais: environ 700'000 francs.

Le montant du transfert ne serait pas un problème

Mais comme ses performances sous le maillot du Legia n'ont jusqu'à présent pas du tout justifié son gros salaire, Varsovie aimerait se débarrasser de l'attaquant le plus rapidement possible. Il est donc envisageable que l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt avec Saint-Gall se transforme également en obligation d'achat après un certain nombre d'apparitions. L'éventuelle indemnité de transfert, qui devrait se situer dans une fourchette très basse à six chiffres, serait encore tout à fait supportable pour les Brodeurs.

Il en irait autrement du salaire, auquel le Legia devrait participer pendant le prêt. Le fait que les St-Gallois aient reçu la semaine dernière une amende de l'UEFA d'un montant de 230'000 euros pour avoir allumé des fumigènes pendant leur campagne en Conference League tombe plutôt mal. Un autre scénario possible semble être que le Legia espère que Nsame renoue avec son ancienne gloire bernoise à Saint-Gall et qu'il trouve ainsi un autre acheteur pour l'attaquant cet été.

Le record de Super League en perspective

Avec son transfert à Saint-Gall, la deuxième aventure à l'étranger de Nsame se termine après peu de temps. Début 2022, l'attaquant avait été prêté par Young Boys à Venise, mais il était revenu à Berne après six mois. Au début de l'année dernière, il est parti à Côme. Mais Nsame n'a joué que 180 minutes en Serie B et a déjà été prêté à Varsovie l'été dernier.

Avec YB, il a fêté six titres de champion et deux victoires en Coupe. En 175 matches de championnat, il a marqué 109 buts et se trouve ainsi à la deuxième place du tableau des meilleurs buteurs de Super League (depuis 2003/2004). Si Nsame marque au moins trois buts pour Saint-Gall lors du deuxième tour, il détrônera le recordman Marco Streller (111 buts).