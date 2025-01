1/8 Antonio Marchesano quitte le FC Zurich avec effet immédiat. Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann

Après l'engagement de Jean-Pierre Nsame au FC Saint-Gall jeudi matin, une autre grosse annonce de transfert a eu lieu cet après-midi en Super League: après presque 9 ans et 295 matchs officiels avec le FC Zurich, Antonio Marchesano quitte le club avec effet immédiat pour rejoindre l'avant-dernier du classement, Yverdon.

Le club nord-vaudois, menacé de relégation, verse une indemnité de transfert pour le joueur de 34 ans et lui fait signer un contrat portant au moins jusqu'à l'été 2026. Antonio Marchesano était sous contrat avec Zurich jusqu'à cet été.

Milos Malenovic: «Nous ne nous y attendions pas»

Avec le départ du milieu de terrain, les Zurichois perdent une figure d'identification, un leader et un chouchou des supporters en plein milieu de la saison. En 295 matches, Antonio Marchesano a marqué 72 buts et comptabilisé 60 assists sous le maillot du FC Zurich. En 2018, il a fêté la victoire en Coupe, but en finale compris, et en 2022, il faisait partie des héros de l'équipe vainqueure du championnat. Il a donc joué ses dernières minutes sous le maillot zurichois au Letzigrund contre Yverdon - son nouvel employeur - au début du second tour.

Pour le directeur sportif du FCZ Milos Malenovic, ce transfert est une surprise, comme il l'explique à Blick. «Nous ne nous y attendions pas. Cela fait mal de perdre Antonio, un joueur très important pour notre club - les adieux ont été émotionnels», explique le quadragénaire, qui était également agent du milieu de terrain avant son activité de directeur sportif et qui l'a transféré au FC Zurich en septembre 2015. Antonio Marchesano a beaucoup apporté au FC Zurich et c'est pourquoi, en accord avec le couple de présidents Canepa, le club ne lui a pas mis de bâtons dans les roues. «Yverdon lui a fait une offre d'un an et demi avec laquelle nous ne pouvons tout simplement pas rivaliser financièrement au FCZ», ajoute Milos Malenovic.

«S'il vous plaît, comprenez»

Antonio Marchesano lui-même s'exprime dans un message vidéo émotionnel sur le canal Youtube du FC Zurich: «Ces presque neuf années ensemble ont été incroyables. Mon cœur a mal et il restera ici pour toujours. La Südkurve et les fans ont été incroyables. Vous m'avez toujours soutenu». Il remercie également l'équipe et le staff.

Il peine ensuite à trouver ses mots: «Je suis désolé. S'il vous plaît, comprenez», poursuit-il. «Je ne pouvais pas refuser cette offre à mon âge». Il a pris cette décision avec sa femme. Il ne s'agit toutefois pas d'un départ définitif, mais d'un au revoir: «En discutant avec Ancillo et Héliane, nous avons convenu que je pourrais revenir à l'avenir dans un autre rôle. Je l'espère vraiment».

All-in pour ne pas être relégué?

Ces derniers jours déjà, on entendait dire du côté d'Yverdon que les propriétaires américains voulaient tout faire pour ne pas être relégués - et ils seraient prêts à évoluer dans de toutes nouvelles sphères, y compris sur le plan financier. Comme l'a révélé Blick, les Romands veulent aussi attirer l'ancien attaquant de Winti Aldin Turkes du FK Sarajevo en Super League.

Yverdon Sport tient son troisième renfort de l’hiver et le deuxième pour son secteur offensif ! Antonio Marchesano, 404 matchs de Swiss Football League à son actif, s’est engagé au Stade municipal en provenance du FC Zürich !

Président du football à YS, Jeffrey Saunders est en tout cas très heureux d’enrôler un joueur d’une telle qualité: «Antonio est un talent exceptionnel, devenu une légende de notre championnat. Il partage les valeurs et les aspirations d’Yverdon Sport. Ensemble, allons franchir un nouveau cap vers l’avenir du club!»