1/6 Thibault Klidje a de nombreuses raisons de se réjouir cette saison. Cela n'a pas toujours été le cas. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza

Thibault Klidje a vraiment pris son envol cette saison au FC Lucerne! Cela fait pourtant presque trois ans qu'il est en Suisse centrale, mais ses débuts ont été difficiles. Manque d'efficacité, déchirure du ligament croisée, intégration difficile... Il a désormais surmonté cette mauvaise passe et est vraiment épanoui au sein de l'équipe. Mais on ne sait pas grand-chose de cet attaquant togolais de 23 ans d'apparence si calme et timide. Il est grand temps d'y remédier.

Parlon tout d'abord de votre nom. Il est parfois écrit avec l'accent aigu, parfois sans. Où est la vérité?

Thibault Klidje: C'est compliqué (rires). Dans ma langue d'origine, nous avons une manière de prononcer le nom qui est inconnue ici. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent qu'on met un accent aïgu sur le e, mais ce n'est pas le cas.

Dans quelles conditions avez-vous grandi au Togo?

La situation n'est pas comparable à celle de la Suisse. Mon enfance a été tout sauf rose. C'était très difficile. Si l'on parvient à sortir de la pauvreté, il faut tout faire pour garder le cap.

Quelle est la taille de votre famille?

Très grande (rires). Mon père a été polygame jusqu'à sa mort et a eu plusieurs femmes. C'est pourquoi nous sommes dix-sept en tout. Du côté de ma mère, nous sommes sept: j'ai deux grands frères, une grande sœur et trois petits frères.

Est-il difficile pour vous de garder le contact avec tous vos frères et sœurs?

Pas du tout. Is vivent tous au Togo, mais il n'y a pas un jour où je n'ai pas de nouvelles d'eux. Et pendant les vacances, je vais toujours leur rendre visite.

Vous êtes l'un des rares footballeurs togolais en Europe. Le temps où le Togo s'est qualifié pour la première et dernière fois pour une Coupe du monde, en 2006, semble loin. Vous n'aviez que cinq ans à l'époque. En avez-vous des souvenirs?

Non, car nous n'avions pas la télévision. Ce n'est que bien plus tard que j'ai vu des vidéos et appris que nous avions aussi joué contre la Suisse. Je sais par des récits que ce fut une belle expérience pour tout le pays.

La grande star du Togo était alors Emmanuel Adebayor. Une idole pour vous aussi?

Pour tout le pays, c'est une idole.

Avez-vous joué avec lui?

Jamais en match officiel. Nous avons été deux fois convoqués en même temps en équipe nationale. Mais l'émotion était énorme. Quand tu as l'occasion de jouer avec le meilleur joueur du Togo, tu donnes automatiquement toujours tout, tu lui donnes des ballons et tu l'écoutes pour savoir si tu peux apprendre quelque chose de lui.

Comment êtes-vous venu au football?

J'ai commencé très tôt à participer à des tournois organisés de temps en temps dans les environs. Et à ces derniers, il y avait toujours des hommes, appelons-les des agents, qui t'observaient, voulaient t'aider et essayaient de te prendre sous leur aile. C'était ma chance. Car c'est ainsi que j'ai trouvé très tôt le chemin d'un club, afin de pouvoir jouer dans un championnat régulier. Et à l'époque, nous avions au Togo un entraîneur national, Claude Leroy, qui misait beaucoup sur les jeunes. C'est ainsi que j'ai rapidement intégré l'équipe nationale.

Mais un ancien agent vous a fait beaucoup de mal.

C'est une histoire que je n'aime pas raconter. Cet homme m'a d'abord aidé, ce que je respecterai toujours. Mais ensuite, il y a eu des malentendus.

En avril 2018, il vous a forcé, vous et vos parents, qui étaient analphabètes, à signer un contrat. Ce contrat stipulerait qu'il pouvait percevoir de vous des commissions bien supérieures aux normes et obtenir l'exclusivité sur votre vie sur et en dehors du terrain. De plus, il vous aurait attaqué violemment et aurait menacé votre famille à plusieurs reprises, même après la signature.

C'était très dur. Je le considérais comme un frère. Et puis tout a changé d'un moment à l'autre. Ce qu'il m'a fait est vraiment... je ne peux pas dire inhumain, mais ça m'a vraiment touché au plus profond de moi. Et quand j'y repense, cela me touche encore beaucoup aujourd'hui.

La situation a dégénéré à l'été 2019: l'agent voulait placer Thibault Klidje au Tout-Puissant Mazembe, en République démocratique du Congo, plutôt qu'en Europe. Il lui a demandé de signer un contrat de cinq ans en utilisant des moyens de pression douteux. C'est à ce moment-là que Thibault Klidje a fui son agent. Après des détours et avec de nouveaux conseillers à ses côtés, un transfert vers les Girondins de Bordeaux a été conclu en février 2020. Mais l'agent est alors intervenu et a insisté sur la validité de son contrat avec la famille Klidje. Il s'en est suivi une bataille juridique de plusieurs années qui s'est terminée en 2023 devant le Tribunal international du sport (TAS) à Lausanne. La conclusion la plus importante: le contrat avec l'agent a été déclaré nul et non avenu. Et ce pour deux raisons : Premièrement, Thibault Klidje était mineur lors de la conclusion du contrat. Deuxièmement, ses parents étaient analphabètes et ne savaient pas du tout à quoi ils s'engageaient en signant.

Avez-vous déjà revu cet agent?

Je n'ai plus eu de contact avec lui depuis que j'ai quitté le Togo pour aller jouer à Bordeaux.

Suite à cette histoire, votre confiance en votre entourage a dû énormément souffrir?

Quand quelque chose comme ça vous arrive, il est très difficile de faire encore confiance à quelqu'un. Mais ce n'est pas la fin du monde. Dans la vie, on rencontre toujours des personnes qui nous font du bien.

Le directeur sportif du FC Lucerne, Remo Meyer, est une telle personne. Décrivez votre relation avec lui.

Je préfère presque encore parler avec lui qu'avec l'entraîneur (rires). Je le considère comme mon père. Il est toujours là pour moi. Aujourd'hui encore, il me répète que si j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours venir le voir.

Vous souvenez-vous de la première rencontre?

Je m'en souviens trop bien. C'était à la «Wirtschaft zum Schützenhaus», juste à côté du stade. Nous avons mangé ensemble. J'ai mangé des nouilles avec une sauce à la crème. Et il m'a parlé du club. Mais les premiers jours après la signature ont été bien plus passionnants.

Racontez.

J'habitais dans un appartement juste à côté du stade, et Remo venait me voir tous les jours. Je lui ai dit que j'avais peur des chiens et qu'un voisin âgé possédait un gros chien qui aboyait toujours contre moi. Quelques jours plus tard, lorsqu'il a vu de ses propres yeux la réaction violente du chien à mon égard, il m'a immédiatement dit que je ne pouvais pas rester là plus longtemps et qu'il allait me trouver un nouvel appartement. Ce qu'il a fait par la suite.

Vous êtes à Lucerne depuis presque trois ans. Et on sent cette année que vous vous sentez parfaitement bien.

L'ambiance au sein de l'équipe est super. Ce n'était pas comparable les années précédentes. Tout le monde se parle. Nous nous chambrons mutuellement et rions beaucoup. Cette saison est vraiment la meilleure jusqu'à présent.

Est-ce aussi la raison pour laquelle vous enchaînez enfin les buts?

La clé du succès, c'est que j'ai pu faire la préparation avec l'équipe pour la première fois l'été dernier. Lorsque j'ai signé ici en 2022, nous étions fin août et la saison était déjà en cours. En 2023, j'étais blessé. Et cette fois, c'était enfin le bon moment.

Avec huit buts, vous êtes deuxième au classement des buteurs. Votre objectif pour la deuxième partie de saison est donc évident?

Exactement, j'aimerais bien devenir le meilleur buteur de la Super League.

Mais pour cela, vous devez aussi améliorer votre nombre de buts à domicile. Jusqu'à présent, vous en avez marqué sept sur huit à l'extérieur.

Je ne sais pas à quoi cela tient. Mais jusqu'à présent, j'ai eu plus d'occasions à l'extérieur qu'à la Swissporarena. Mais c'est le football. Cela va venir.

Question finale: vivez-vous actuellement votre rêve?

Je ne me suis jamais imaginé vivre en Suisse, donc oui! C'est un pays merveilleux. Il se peut qu'un jour je le quitte. Mais même si c'était le cas, je reviendrai certainement. Peut-être pour les vacances, qui sait?