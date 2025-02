Anton Miranchuk, une éclaircie dans la défaite de Sion à Lugano

«Le but va lui faire du bien»

Anton Miranchuk (droite) a marqué son premier but pour le FC Sion à Lugano. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Il a mis du temps, mais il a fini par arriver. Samedi soir à Lugano (3-2), sur la pelouse compliquée du Cornaredo, Anton Miranchuk a réussi son premier bon match sous les couleurs du FC Sion. Il aura donc fallu attendre dix rencontres, entrecoupées par une pubalgie qui a mis le milieu offensif sur la touche deux bons mois, pour voir le Russe enfin se montrer décisif pour sa nouvelle équipe.

Pourtant, sur la lignée de ses dernières sorties, l'ex-joueur du Lokomotiv Moscou se montrait maladroit lors du premier quart d'heure de jeu, manquant plusieurs passes et perdant même bêtement un ballon dangereux à 40 mètres de son but après six minutes. C'était toutefois bien le numéro dix valaisan qui permettait à Sion de mener sur la pelouse du leader après un quart d'heure seulement d'une belle volée des 12 mètres du pied gauche, pourtant son pied «faible».

«Cela va lui faire du bien»

«Je l'ai vu intéressant, répond Didier Tholot à la question de savoir ce qu'il avait pensé de son numéro dix au Cornaredo. Il marque et cela va lui faire du bien.» Le technicien français fait également remarquer l'action de la 2e minute lors de laquelle le Russe aurait dû obtenir un très bon coup franc pour le FC Sion grâce à sa qualité technique. Celui-ci avait en effet su mystifier Lukas Mai devant sa surface de réparation d'un crochet court en pleine course.

Mais ce qui a surtout plu au Bordelais, c'est l'activité de son joueur au milieu de terrain. «Je l'ai vu travailler», appuie-t-il. En deuxième mi-temps, le Russe n'hésitait en effet pas à décrocher très bas pour tenter d'organiser les offensives sédunoises. Sur le plan défensif, à plusieurs reprises, comme galvanisé par son but, Anton Miranchuk s'est fait l'auteur de plus ou moins longues courses vers l'arrière pour soutenir sa défense. Cinq récupérations sont d'ailleurs à mettre à son crédit au Cornaredo, soit autant que Jan Kronig, placé un cran plus bas.

Le FC Sion et Anton Miranchuk vont vers le bon

Une passe décisive aurait également pu l'être, si, à un partout, Ilyas Chouaref s'était montré plus adroit devant le but d'Amir Saipi (66e). «Il lui donne un super ballon», salue un Didier Tholot qui garde cette action en travers de la gorge. «Je pense que sur la deuxième mi-temps, c'est nous qui avons la plus belle occasion.»

4:53 Lugano - Sion: Les Valaisans s'inclinent à cause d'un pénalty à la 94e

«Il faut qu'il progresse dans la rigueur, dans l'agressivité. Mais je trouve qu'il a aujourd'hui certainement réalisé sa meilleure prestation depuis son arrivée», se réjouit le coach valaisan, lequel note que la belle prestation du Russe de 29 ans est à placer dans le bon match global des Sédunois malgré leur défaite. «Je préfère avoir ce comportement-là et me dire qu'on est dans le vrai, plutôt que de passer complètement à travers, car c'est du coup plus difficile de remonter la pente. Là, ça n'a pas été le cas et il faudra s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien.»

Le FC Sion, et sa recrue star qui tient là son match référence sous ses nouvelles couleurs même si tout n'a pas été parfait, peuvent donc se tourner avec ambition vers le derby du Rhône face au Servette FC agendé à mardi à Tourbillon (20h30).