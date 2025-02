Le LS s'est incliné samedi à la Tuilière face à Young Boys (1-2). La faute à un but encaissé sur l'engagement et à une main dans la surface.

Un but éclair et un penalty ont raison du LS

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Qui du Lausanne-Sport ou de Young Boys allait réussir à décrocher sa première victoire en 2025? Pour le savoir, il fallait être à la Tuilière, samedi en début de soirée. Et braver le froid mordant des hauts de Lausanne. Pour contrer celui-ci, les ultras lausannois ont commencé à chanter, et surtout à sauter, de longues minutes avant le coup d’envoi. En face d’eux, les Bernois ont rajouté une couche à leur habillement, revêtissant des ponchos jetables jaunes et noirs, «Gaübschwarz» dans le texte. Pas sûr que cela les ait grandement réchauffés... Le tifo longue durée, lui, a fait effet. En réponse, les Lausannois ont craqué plusieurs torches. Là encore, peu de chance que cela ait changé la température ressentie dans le stade.

Quatorze secondes

Sur le terrain, le match a bien mal débuté pour les locaux. Et notamment pour leur capitaine Olivier Custodio, titularisé pour la première fois en Super League depuis août 2024. Il a fallu la suspension de Raoul Giger pour qu’il trouve une place, sur le côté droit de la défense du LS. Pas encore chaud, l’habituel milieu de terrain s’est fait prendre de vitesse par Joël Monteiro sur l’engagement. Parfaitement lancé par Filip Ugrinic, le Valaisan d’YB est entré trop facilement dans la surface vaudoise et a parfaitement enroulé son tir. Les Bernois étaient devant, après seulement quatorze secondes.

Le LS a tenté de réagir directement. Mais Marvin Keller a bien détourné un bon coup-franc de Koba Koinredi en corner. Mais Lausanne laissait trop d’espace et ses défenseurs ont souvent été pris dans le dos par Alan Virginius et Joël Monteiro. Pour ne rien arranger, Alvyn Sanches a commis une main, bien malheureuse, dans sa surface suite à un corner bernois. Après consultation de la VAR, l’arbitre donne penalty pour YB. Un tir au but que Filip Ugrinic a transformé sans trembler, croisant parfaitement sa frappe. 0-2 pour les visiteurs à la 12e.

But annulé et latte

Le Lausanne-Sport a cru répondre dans la foulée (14e). Kaly Sène a réalisé un superbe enchaînement dans la surface bernoise. Contrôle, plat du pied après un centre. But? Non, annulé pour cause de hors-jeu. Dans un match animé, Olivier Custodio continuait de souffrir face au virevoltant Joël Monteiro. À la 22e, ce dernier a réalisé un geste technique magnifique pour effacer son vis-à-vis du soir. Heureusement pour Lausanne et son capitaine, la frappe du Valaisan, cette fois, n’a pas trouvé le cadre.

Puis, Lausanne s’est stabilisé et a montré pourquoi il devançait YB au classement. Sans toutefois parvenir à revenir au score. À la 27e, le retourné de Kaly Sène a filé au-dessus du but bernois. Trois minutes plus tard, Noë Dussenne, pourtant en position idéale après un coup-franc bien botté par Olivier Custodio, n’a pas cadré sa tête. Pire, à la 37e, Jamie Roche a trouvé la barre transversale. À la mi-temps, Lausanne était toujours mené 0-2, un peu bêtement. La faute à un but après quatorze secondes et à un penalty concédé.

Poaty réduit l’écart

Au retour des vestiaires, Lausanne n’a pas su faire le même coup que son adversaire sur l’engagement. Une coupure due aux fumigènes bernois plus tard, Christian Fassnacht a bien failli tuer le match. Mais le Bernois, fraîchement revenu d’Angleterre, n’a pas cadré sa reprise de la tête (53e). À la 61e, Marvin Keller a joué les sauveurs pour YB, sur une enroulée presque parfaite de Alvyn Sanches. Mais dans la continuité, une belle combinaison lausannoise a permis à Morgan Poaty de réduire l’écart d’une frappe sèche. Son premier but sous les couleurs lausannoises.

L'égalisation en ligne de mire, Ludovic Magnin a fait entrer les offensifs Alban Ajdini et Aliou Baldé. Quelques secondes après son entrée en jeu, le premier nommé était tout proche d’inscrire le deuxième but vaudois, mais sa reprise filait juste au-dessus du but bernois (64e). À la 75e, Antoine Bernede, entré en cours de jeu, a cru inscrire le 2-2. Il s'est fallu d'un miracle de Marvin Keller pour que le ballon ne franchisse pas la ligne de but.

Première en 2025

L'égalisation toute proche, Ludovic Magnin a voulu injecter, encore, du sang neuf. Ivan Parra (17 ans) et Sékou Fofana sont entrés en jeu, pour la deuxième fois de leur carrière avec le maillot de la première équipe du LS. À la 88e et alors que YB ne faisait plus que dégager, le dernier nommé a eu la balle d'égalisation au bout des tresses. Mais le jeune attaquant n'a pas su placer sa tête. Dans la foulée, Ebrima Colley a failli tuer tout suspens, mais lui non plus n'a pas trouvé le cadre sur son lob (89e).

Les cinq minutes de temps additionnels annoncées par le quatrième arbitre n'ont pas suffi au Lausanne-Sport pour marquer un deuxième but. Même la montée du grand Karlo Letica sur corner n'a pas été payante. Et la réponse à la question en tête d'article est donc: Young Boys.