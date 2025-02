Dereck Kutesa a inscrit le 1-0. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Si le Servette FC n'est pas autant en crise que son voisin de Genève-Servette, les footballeurs ne vivent pour l'instant pas un excellent début de 2025. Sur leurs deux premières sorties de l'année, les Grenat ont été contraints au match nul par Saint-Gall (1-1) et Yverdon (0-0). La réception de Grasshopper ce samedi soir au Stade de Genève était donc une belle occasion de renouer avec la victoire. Sauf que, avec quatre points déjà, les Sauterelles jouent bien cette année. Rien n'était gagné d'avance.

Sur l'entrée des joueurs et sans doute pour contrer l'effet du froid, les deux kops de supporters ont allumé des fumigènes. Une facture qui va directement être envoyée à l'administration genevoise, comme vous l'avez appris dans notre article. Par contre, sur le terrain, cette première mi-temps n'a clairement pas été synonyme de feu d'artifice.

Tout a commencé par quatre corners en l'espace de cinq minutes pour le SFC. Le premier a été obtenu après un centre de Miroslav Stevanovic, contré par le pauvre Ayumu Seko, qui est resté quelques instants au sol (2e). En retrouvant sa place, le Japonais a parfaitement repoussé le tir de son compatriote Keigo Tsunemoto sur le coup de coin qui a suivi.

Dereck Kutesa galvaude

À la 11e minute, il y a eu une première inquiétude dans le camp genevois. Pas sur les buts de Joël Mall, mais à la suite d'un contact. Alexis Antunes, absent entre octobre et janvier à la suite d'une blessure, se retrouvait au sol. Heureusement pour les Grenat, il s'est rapidement relevé et a pu poursuivre la partie.

Pour la première fois de la mi-temps, Dereck Kutesa s'est ensuite procuré une occasion. Dans un premier temps, l'international suisse n'est pas parvenu à rabattre le ballon (14e). Quelques minutes plus tard, sa frappe a terminé sur le poteau (25e), avant de trop centrer un tir alors qu'il était en excellente position (33e). Est-ce que, à l'image de Harry Potter dans le dernier tome de la saga, sa baguette magique s'est brisée? En tout cas, en 2025, le No 17 n'y arrive pas. Mais qu'il se rassure, à la fin, le sorcier parvient à battre Lord Voldemort. Et Dereck Kutesa se rend sans doute compte de ses difficultés puisque, au lieu de tenter sa chance plus tard, il a transmis à Jérémy Guillemenot qui, à son tour, a écrasé sa frappe (36e).

Une des plus belles actions de cette première période est toutefois à mettre au crédit des visiteurs, entre plusieurs actions de Kutesa. Au quart d'heure de jeu, Nestory Irankuda a profité d'un ballon perdu bêtement par Bradley Mazikou pour transmettre à Sonny Kittel. Le tir en première intention était trop cadré et Joël Mall a pu repousser des poings.

Dans cette première période et de manière sporadique, la Section Grenat a allumé des fumigènes. Toutefois, cela n'a pas suffi à réchauffer les corps et les cœurs et les deux équipes sont rentrées au vestiaire avec ce score nul et vierge.

Dereck Kutesa de retour

La première action au retour sur le terrain a été sur la cage de Joël Mall. Mais, de loin, Tim Meyer n'est que parvenu à trop croiser sa frappe, qui est passée loin du poteau droit du portier chypriote (50e).

Puis, la prophétie s'est réalisée dans le froid du Stade de Genève. Dereck Kutesa a retrouvé sa magie d'antan en ouvrant parfaitement son pied, trouvant le petit filet des buts zurichois et faisant exploser de joie les milliers de courageux des tribunes. Il a bien profité de la relance catastrophique de Justin Hammel au début de l'action et du marquage un peu léger de Maksim Paskotsi (55e). Cette fois, les fumigènes allumés n'ont pas servi à réchauffer le kop genevois.

Sans Steve Rouiller mardi

Une mauvaise nouvelle deux minutes après le goal a néanmoins terni la soirée de Servette. Averti après un tacle appuyé, Steve Rouiller ne retrouvera pas son Valais natal mardi soir. Le défenseur central sera suspendu et ne pourra pas être aligné à Tourbillon.

Il était à deux doigts de se faire pardonner quelques instants plus tard sur un corner. Au deuxième poteau, son tir a certes trouvé le fond des filets. Mais avant cela, il a touché Dereck Kutesa qui était en position de hors-jeu (65e). La libération devait donc attendre. En tout cas, loin d'être repus, les Grenat ont continué de pousser.

Une égalisation méritée

Sauf qu'avec ce score de 1-0, ils n'étaient de loin pas à l'abri. Et ils l'ont appris de la manière rude. Déjà, car la frappe de Sonny Kittel a léché le poteau gauche de la cage de Joël Mall (78e). Puis, le gardien chypriote en personne a dû s'interposer coup sur coup sur une frappe de Tomas Veron Lupin (80e), puis de Nikolas Muci (80e). Sur cette dernière, il s'est surtout rattrapé de son erreur après un dégagement aux 5,5 m raté.

À force de pousser, GC est finalement parvenu à décrocher l'égalisation, et ce de manière méritée. De la tête et au deuxième poteau, Nikolas Muci a rabattu la balle dans la lucarne genevoise. Il peut remercier le jeune Loun Srdanovic de ne pas l'avoir suivi (86e).

Avec ce match nul, Servette ne débloque donc toujours pas son compteur de victoire en 2025. Pas de meilleur augure avant le derby du Rhône de mardi. Mais que les Grenat se rassurent, les Valaisans sont encore en plus mauvaise posture, eux qui ont perdu leurs trois premiers matches depuis la reprise.