La prophétie de Boris Cespedes s'est réalisée

Yverdon Sport a surclassé Winterthour au Municipal dimanche. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

«Tramezzani, Tramezzani, Tramezzani». Les supporters yverdonnois n'ont pas manqué de saluer et surtout acclamer leur nouveau coach après la précieuse victoire acquise par leur équipe face à Winterthour dimanche (3-0). Et pour cause, depuis l'arrivée du technicien italien au Municipal, Yverdon Sport montre un tout autre visage et surtout, il marque des points (4 en 3 matches en ce début d'année).

Les trois acquis face aux Zurichois sont très précieux puisqu'ils permettent aux Nord-Vaudois de repousser la lanterne rouge à sept unités, mais aussi de laisser la place de barragiste à Grasshopper (-1 point). Le contexte était donc lourd pour les joueurs yverdonnois, mais il ne les a en aucun cas perturbés au moment d'entrer sur le terrain. «Avant le premier match de l'année à Zurich, le coach nous a dit qu'il ne fallait pas regarder le classement, qu'il fallait se concentrer uniquement sur nous et faire ce qu'il fallait sur le terrain. Ce qu'on fait depuis», lance Moussa Baradji, une nouvelle fois très bon à mi-terrain et auteur du troisième but de la rencontre lors du temps additionnel.

«J'ai ressenti beaucoup d'émotions»

Une réalisation derrière laquelle se cache une anecdote. «Boris (ndlr: Cepesed) m'a dit la veille du match: 'demain, tu vas marquer'. Ce matin, je me suis donc réveillé avec une énergie incroyable. Quand le ballon a franchi la ligne, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, c'est mon premier but en professionnel», se réjouit le milieu de terrain yverdonnois, lequel avoue franchement ne pas savoir comment il a pu se retrouver aussi haut sur le terrain durant les dernières secondes.

«Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivé, rigole-t-il. C'est la détermination de vouloir marquer mon premier but. Je suis très content.»

Luca Zuffi en approche?

Si le numéro 25 yverdonnois a pris la liberté d'opérer un dépassement de fonction, c'est également parce qu'Yverdon Sport avait su faire la différence auparavant, menant 2-0 dès l'heure de jeu grâce à un but de Marley Aké. D'ailleurs, le premier but, tombé sur penalty à la 12e par Boris Cespedes, fait débat. Y avait-il vraiment faute de Stefanos Kapino sur Marley Aké? «Oui, à 100%. Je m'emmène le ballon vers le but et le gardien me fauche, ce qui nous empêche d'avoir une occasion nette», affirme le dernier nommé.

Mais qu'importe finalement pour les Yverdonnois qui retrouve enfin le chemin de la victoire après un peu plus de trois mois d'attente (2-3 à Lucerne le 26 octobre). «Je suis très content. C'est important pour le championnat, pour le moral, pour nos supporters», commente, en français, Paolo Tramezzani, lequel s'est fait l'auteur d'un sprint pour rejoindre ses joueurs durant leur célébration du deuxième but de la rencontre. «L'atmosphère était spéciale. Le public était proche de l'équipe et je pense que cette alchimie est importante.»

Et les fans nord-vaudois pourraient bien voir encore l'un ou l'autre nouveau joueur arrivé au Municipal d'ici à la fin du mercato (17 février). Sera-ce Luca Zuffi (milieu de Winterthour), lequel s'est entretenu, loins des regards indiscrets, avec le directeur sportif yverdonnois, Filippo Giovagnoli, et Paolo Tramezzani après la rencontre? Réponse probablement dans les prochains jours. D'un point de vue purement sportif, ceux-ci verront Yverdon Sport rendre visite à Young Boys mercredi (20h30) et au Lausanne-Sport samedi (18h).