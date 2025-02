«On était mieux en Challenge League sans VAR»

Sion s'est incliné à Lugano au bout du temps additionnel. Photo: keystone-sda.ch

La frustration, voire l'agacement pour certains, était plus que perceptible sur le visage des joueurs et sur celui du coach valaisan au terme de la rencontre perdue à Lugano (3-2). Et pour cause, malgré un bon match de leur part, le long chemin du retour vers le Valais allait se faire sans aucun point en poche. La faute notamment à un penalty sifflé en faveurs des locaux à quelques secondes de la fin du match, alors que Sion venait d'égaliser et pensait avoir fait le plus dur.

Une action qui a trompé tout le monde, même les acteurs de la partie. En effet, aucun joueur luganais ne réclamait lorsque Yohcine Bourriga touchait le ballon du bras. La scène inverse se produisait sur le contact entre le coude de Federico Barba et la balle. En tribune de presse également, personne ne voyait la présumée faute du Marocain et tout le monde pensait que c'était le défenseur italien qui était injustement sanctionné. A tort, même si la décision d'Alessandro Dudic reste sévère.

«On est frustrés, on est énervés, on est déçus... La liste est longue. Le foot est cruel parce qu'on revient à deux-deux. On sait que Lugano est une très bonne équipe et on les contient assez bien, on arrive à développer quelques bonnes actions. On a lutté, on a couru, on n'a pas lâché et on n'est pas récompensés», regrettait Numa Lavanchy, lequel a un avis bien tranché sur l'utilisation de la VAR.

«Ça me dérange le pénalty parce que, franchement, main pas main, c'est un épisode qui décide le match à la 94e. J'ai de la peine avec l'intervention de la VAR à la dernière minute. Ça doit être clair, ça doit être une action de but. S'il y avait 2-1 pour Lugano, ok. L'arbitre doit prendre sa responsabilité avant et siffler pénalty s'il a vu quelque chose. Pour moi, ce n'est pas une erreur manifeste alors que la VAR doit intervenir que si c'est le cas», ajoute le défenseur sédunois qui regrette la période en Challenge League lors de laquelle l'assistance vidéo n'était pas utilisée.

Son entraîneur ne se montre pas moins remonté, et avance un autre argument. «Ce qui me gêne le plus, et c'est ce que je suis allé dire à l'arbitre à la fin, c'est qu'il n'y a pas corner. La main, c'est possible, mais il n'y a pas corner. Il y a faute sur Kreshnik, et même s'il n'y a pas faute, c'est le joueur de Lugano qui la met dehors», peste le technicien français, lequel a vu un bon match de la part de ses joueurs malgré le revers. «On a été agressifs, on a pressé haut, on a été cohérents. On prend trois buts, mais on a concédé peu d'occasion», poursuit-il avant de très vite revenir sur la VAR et son utilisation.

«Je veux bien que la VAR puisse intervenir, mais qu'elle intervienne pour tout. Quand Miranchuk part au bout de deux minutes en direction du but et qu'il est descendu, à un moment donné, elle doit revenir sur tout. Si elle revient sur les fautes demain, elle doit revenir sur des faits de jeu qui changent un match. Maintenant, on ne va pas trouver d'excuses par rapport à l'arbitrage. C'est une troisième défaite qui fait mal. Mais si on continue comme ça, on va prendre des points.»

Prochain rendez-vous pour les Valaisans, mardi à Tourbillon, avec la réception du Servette FC (20h30).