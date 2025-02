Mateusz Legowski est l'une des grandes satisfactions du côté d'YS cette saison. Photo: freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Mateusz Legowski arrive au rendez-vous, ce jeudi après-midi au restaurant du Stade municipal d'Yverdon, avec, dans sa poche droite, des petites fiches qui ne le quittent jamais. Que contiennent donc ces dizaines de bouts de papier? «Des mots en français!», répond le Polonais, qui vient tout juste de fêter ses 22 ans. «Je veux vraiment apprendre le plus possible votre langue», explique-t-il, alors que rien ne dit qu'il en aura réellement besoin, lui qui est prêté à YS jusqu'au mois de juin. Le vestiaire yverdonnois est tellement polyglotte que le français y est quasiment inutile, mais Mateusz Legowski, lui, ne voit pas les choses ainsi.

«J'ai passé une année dans une académie de football à Valencia quand j'avais 16 ans, j'en ai profité pour apprendre l'espagnol», explique-t-il. Même chose à la Salernitana, où les douze mois passés la saison dernière lui permettent de maîtriser l'italien. Bref, ce jeune homme a la tête bien faite, ce qui se voit sur le terrain, où sa vision du jeu et son intelligence font du bien à son nouveau club. «Je suis satisfait de mes performances jusqu'à maintenant, mais je sais exactement où j'ai une marge de progression. J'aimerais marquer plus et être plus décisif», explique ce véritable joueur d'équipe, qui n'a toujours pas débloqué son compteur buts cette saison. «J'aimerais voir mon nom sur le tableau de temps en temps, c'est mon objectif!», assure celui qui peut jouer comme numéro 6 ou numéro 8, avec un gros volume de jeu et de courses.

Quatre entraîneurs et deux directeurs sportifs la saison dernière

Arrivé l'été dernier à Yverdon, il venait de passer une année galère sur le plan collectif en Italie, où son club, la Salernitana, a coulé en Serie B malgré un effectif composé de grands noms, comme Kostas Manolas, Guillermo Ochoa ou Antonio Candreva. «Mis à part mon année à Valencia, c'était ma première expérience à l'étranger. Et c'est vrai que c'était fou! On a eu quatre entraîneurs, deux directeurs sportifs... Je ne sais pas si on peut dire que c'était une bonne expérience, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant je ne peux plus avoir de surprises dans le foot!», explique-t-il, alors qu'il est sous contrat avec le club italien jusqu'à l'été 2026. Il n'a cependant pas eu l'occasion de goûter à la Serie B, ce qui ne le chagrine pas trop. «En fait, après la relégation, un nouveau directeur sportif est arrivé et il a estimé qu'il fallait un nouveau départ, pour avoir un impact psychologique. Alors, 22 joueurs sont arrivés, et 21 sont partis!»

Son année galère avec Salernitana sur le plan collectif lui a au moins permis de se frotter à plusieurs des meilleurs joueurs du monde, comme Adrien Rabiot (Juventus). Photo: keystone-sda.ch

Direction la Suisse pour Mateusz Legowski, qui assure avoir eu le choix entre différentes destinations. «J'aurais pu rentrer en Pologne aussi, mais je voulais rester à l'étranger. Yverdon m'a plu, déjà parce que tout le monde m'a fait me sentir important, et aussi parce que je pensais que je pourrais avoir du temps de jeu.» En clair, être grand dans un plus petit club, plutôt que devoir s'asseoir sur le banc dans un championnat peut-être plus compétitif. «J'étais content de découvrir la Serie A, j'ai participé à 29 matches, en étant dix fois titulaire, ce n'est pas rien. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'avais moins de temps de jeu et que c'était ce que je recherchais en priorité. Yverdon était l'endroit parfait pour moi, le championnat suisse aussi.»

Un premier match à oublier à Lausanne

Ses débuts ont pourtant été catastrophiques, puisqu'à peine arrivé, il a été immédiatement lancé par Alessandro Mangiarratti, en compagnie de Dexter Lembikisa, sur le terrain synthétique de la Tuilière. Le LS mène rapidement 2-0, le Polonais est averti et, tout comme son coéquipier jamaïcain, est «invité» à sortir dès la 33e minute! Comment a-t-il vécu cet épisode malheureux? «Tout est allé tellement vite... A peine arrivé, j'ai débuté et oui, je n'ai pas été bon. C'était mon tout premier match sur synthétique, une nouvelle équipe... et c'était aussi la première fois de ma carrière que je sortais après une demi-heure de jeu!» A-t-il été fâché contre son entraîneur? «Non. Je suis resté calme, j'ai réfléchi. Ca ne servait à rien d'être dans l'émotion. Je me suis simplement dit qu'une nouvelle semaine allait commencer lundi. Je suis allé parler avec l'entraîneur et je suis allé de l'avant, tout simplement.»

Sa copine est avec lui à Yverdon

Ses prestations suivantes ont été bien plus abouties, au point de devenir titulaire indiscutable à mi-terrain, quelle que soit l'identité de ses coéquipiers. S'il a fallu s'adapter au football suisse, il a bien fallu découvrir également un nouveau pays, cette Suisse qu'il ne connaissait que de nom. «Evidemment, ce n'est pas comme la région de Naples où j'ai passé une année! Mais c'est une météo un peu similaire à la Pologne. J'ai vu de la neige et de la pluie, comme à la maison», se marre-t-il franchement, lui qui a appris le football au Pogon Szczecin avant de s'en aller à la Salernitana.

«Avec ma copine, quand nous avons un jour de libre, et une fois que j'ai fait la régénération physique, nous visitons beaucoup d'endroits. Je suis déjà allé à Lausanne, à Genève, à Zurich, à Berne... Je veux visiter la Suisse le plus possible, parce que je pense que c'est un très très beau pays. Pour être honnête, j'aime beaucoup ce pays, ces gens. C'est un bon endroit.» Son amie s'y plaît aussi, elle qui travaille majoritairement en ligne et peut donc l'accompagner où qu'il signe.

International polonais à une reprise, Mateusz Legowski (ici avec le maillot des M21) rêve de participer à la Coupe du monde 2026. Photo: imago/Newspix

S'il a effectué ses débuts en équipe nationale A de Pologne et compte quatre minutes sur la grande scène européenne («J'ai remplacé Piotr Zielinski contre les Pays-Bas, un souvenir incroyable! J'étais si jeune que je ne m'attendais même pas à jouer, donc remplacer un joueur comme lui, c'était fou»), le milieu de terrain joue principalement avec les M21 pour l'instant.

L'Euro M21 cet été contre Christian Marques?

«Et nous sommes qualifiés pour l'Euro qui aura lieu cet été. Le tirage au sort nous a mis dans le même groupe que le Portugal, donc si nous sommes les deux sélectionnés, je jouerai contre Christian Marques», sourit-il. L'idée serait de faire un bon tournoi avec les M21 pour, ensuite, intégrer les A dans l'optique des qualifications à la Coupe du monde. «Evidemment, c'est l'objectif de chaque joueur! La Pologne se trouve à un tournant, avec de très grands joueurs comme Robert Lewandowski, Piotr Zielinski et d'autres qui arrivent vers la fin. Dans trois ou quatre ans, peut-être qu'ils joueront encore, mais peut-être plus. Nous devons profiter d'eux et de leur expérience pour avancer quand ils ne seront plus là.»

Deux paires de jumeaux!

Parmi les particularités de ce jeune homme, le fait qu'il ait un frère jumeau, Lukasz, qui évolue comme gardien de but au Pogoń Szczecin, en est une remarquable. «Aujourd'hui, il est troisième gardien, mais j'espère, et j'y crois fortement, qu'il atteigne le haut niveau!», explique Mateusz, qui a la chance de pouvoir profiter d'une grande famille. «En fait, nous sommes sept! Mes deux parents, mon frère jumeau et moi, puis un autre frère, et encore une paire de jumeaux, un frère et une soeur!»