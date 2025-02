«On ne mérite pas de gagner pour le moment»

Miroslav Stevanovic et Servette ne connaissent plus le goût de la victoire. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Que se passe-t-il au bout du Léman? Alors qu'en hockey, Genève-Servette est embourbé dans une crise profonde, l'année 2025 ne se passe pas non plus au mieux pour son confrère de Servette. Si on est loin du marasme des Vernets, les trois matches nuls obtenus depuis la reprise sont loin des ambitions affichées par le club. La huitième place occupée par Young Boys, à quatre points à peine, commence gentiment mais dangereusement à se rapprocher.

L'opération réalisée samedi soir au Stade de Genève face à Grasshopper est donc mauvaise pour les Grenat. Surtout que ceux-ci ont eu maintes et maintes fois l'occasion de l'emporter dans cette rencontre. Ils ont réalisé 80 très bonnes premières minutes – sans doute leurs meilleures depuis la reprise. D'ailleurs, à l'heure de l'interview, Théo Magnin trouve que cette rencontre était en tout cas la plus aboutie en termes de jeu. «On a réalisé 2-3 actions de grande classe», sourit-il.

Deux facteurs en cause

Sauf qu'au niveau du totomat, les Genevois n'ont glané qu'un seul point. La faute à deux facteurs: une incapacité à trouver le fond des filets à de nombreuses reprises et un trou d'air à 10 minutes du coup de sifflet final.

Le pauvre Théo Magnin est d'ailleurs l'un des fautifs sur le premier élément. Alors que son Servette menait 1-0 et qu'Enzo Crivelli avait réalisé une merveille de talonnade, le Genevois a trouvé le poteau des montants adverses, alors qu'il avait un boulevard devant lui. «J'étais presque surpris, lâche le No 20. C'est dommage qu'elle ne rentre juste pas. Je suis frustré parce que ce 2-0 nous aurait fait du bien.» Dans la foulée de cette action et sur corner, le SFC pensait avoir doublé la mise mais cette réussite de Steve Rouiller, déviée par Dereck Kutesa, a été sanctionnée d'un hors-jeu (65e).

«On est déçus»

Après cela, le château de cartes s'est écroulé. Alors qu'il avait le match en main, Servette a craqué et a laissé GC retrouver de la confiance et se procurer des actions. L'égalisation de la tête de Nikloas Muci était méritée après quelques occasions dangereuses des Zurichois (86e).

Théo Magnin, toujours, avait de la peine à comprendre cette perte de maîtrise de lui et ses coéquipiers. «On s'est un peu mis à reculer et ils ont poussé avec leurs entrants, tente-t-il d'expliquer. Mais on doit faire mieux.» Si le choix tactique gagnant de Tomas Oral est effectivement à souligner – le buteur et le passeur étant sortis du banc –, il ne faut pas oublier que Servette s'est mis bien seul dans cette situation.

«C'est difficile de trouver les mots… On est déçus», souffle Thomas Häberli, le coach genevois, après la rencontre. Pour lui, le constat est assez simple: son équipe devait marquer le deuxième but quand elle en a eu l'occasion. «On n'a pas scellé ce match plus tôt, analyse-t-il. On ne mérite pas de gagner pour le moment et ça fait mal.»

Mardi à Sion

Rapidement, Servette a une occasion d'enfin débloquer son compteur de victoire en 2025. Mardi, les Grenat se rendent à Sion pour disputer le derby du Rhône. Déplacement qu'ils devront faire sans Steve Rouiller, suspendu à la suite d'un carton jaune reçu face à GC. Ce sera Anthony Baron qui va évoluer au sein de la charnière centrale, révèle Thomas Häberli. Un poste qui pose souci aux Genevois ces derniers temps, à cause de la blessure de Yoan Séverin et d'un manque de sérénité parfois insufflé par Kasim Adams.

Et une chose est sûre, les Genevois vont tout faire pour ramener les trois points de Tourbillon. «On n'a pas le temps de gamberger», souligne Théo Magnin. Ce qui peut être une bonne chose peut également être un piège. Si résultat il n'y a de nouveau pas, l'équipe risque de glisser dans une spirale négative. Il suffit de voir leurs voisins des Vernets.