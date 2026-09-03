La séance vidéo de ce lundi au Servette FC a tourné au débriefing «tonique», pour reprendre le terme choisi par Jocelyn Gourvennec. Le technicien n'a pas du tout apprécié le but inscrit par Lucerne samedi dernier à la Praille (1-1) et l'a fait savoir à ses joueurs.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est peu dire que Jocelyn Gourvennec n'a pas apprécié le but inscrit par le FC Lucerne samedi dernier à la Praille. Déjà, juste après le match, le technicien breton s'était montré agacé d'avoir concédé l'égalisation à onze contre dix, sur un corner offensif. Neuf joueurs du Servette FC se trouvaient dans les vingt derniers mètres adverses lorsque la remise de la poitrine de Miroslav Stevanovic, bien mal négociée sur le plan technique, a permis au FC Lucerne de partir en contre. Dix secondes plus tard, le score était de 1-1. Et le fait de voir et revoir ce but à la vidéo n'a fait qu'enrager encore plus le coach du SFC.

«Oui, il a été vu plusieurs fois», a-t-il confirmé ce mercredi, à quelques minutes de monter dans le bus en direction de Lugano, où Servette défiera le club tessinois jeudi à 20h30. Et le débriefing collectif a été musclé. Ou «tonique» pour reprendre le terme – poli – choisi par Jocelyn Gourvennec pour définir sa prise de parole.

«Je n'ai pas ménagé les joueurs»

«On a eu une séance vidéo lundi lors de laquelle je n'ai pas ménagé les joueurs. Je veux bien perdre un match sur le talent d'un adversaire, mais se faire piéger très très naïvement sur des choses qu'on peut maîtriser, j'ai du mal. C'est une question de concentration et d'état d'esprit. On ne peut pas se retrouver fragilisés sur presque rien. J'espère que c'était la dernière fois», a tonné le coach.

Si Servette avait marqué le 2-1 derrière, ce but aurait pu être rangé au rayon des anecdotes et des points à améliorer. Mais le fait est que le SFC a perdu deux points précieux. Et que cette absence collective a eu des conséquences comptables très concrètes.

Les joueurs du SFC ont entendu le message et devront faire preuve de plus de rigueur ce jeudi à Lugano, sur le terrain d'un adversaire évidemment redoutable. Parmi les nouvelles de l'effectif, le retour d'Edvinas Gertmonas est à relever. Absent de dernière minute face à Lucerne, le gardien lituanien est rétabli et Jocelyn Gourvennec a dévoilé qu'il serait titulaire.

Trois joueurs indésirables

Jeremy Frick et Yoan Severin sont eux en réathlétisation, tandis que Thomas Lopes et Mathis Lambourde sont incertains. «Ils seront là à 100% contre Saint-Gall dimanche. Pour Lugano, on verra», commente l'entraîneur du SFC.

Dylan Bronn, Ablie Jallow et Lamine Fomba sont eux invités à se trouver un nouveau club et n'entrent plus dans les plans du Servette FC. «On leur montre du respect. Il y a la décision sportive, qui est dure et sans sentiment. Mais il y a l'humain. On peut dissocier les deux», assure le coach.

Si Servette a concédé cette égalisation largement évitable face à Lucerne, le secteur offensif n'a pas brillé non plus durant cette partie. En septante minutes à onze contre dix, les Grenat ont monopolisé le ballon, mais ont manqué de créativité et de percussion pour aller marquer ce but qui aurait valu deux points.

«Il y a eu de tout. Des occasions manquées, des arrêts du gardien adverse, des tirs contrés in extremis. Mais on a amené le ballon 53 fois dans la surface adverse, le match a été à sens unique en notre faveur jusque dans les vingt derniers mètres. On a été très bons sur 70 mètres, mais dans la finition, on doit être plus tranchants, plus précis, y compris dans la dernière et l'avant-dernière passe», a estimé Jocelyn Gourvennec, qui espère que les renforts offensifs, déjà concrétisés comme David Datro Fofana et Kingstone Mutandwa, ou espérés comme Dereck Kutesa, aideront Servette à monter d'un cran dans ce domaine.

«On avait besoin de se renforcer dans ce secteur, c'est clair. Maintenant, le plus compliqué, dans le football, c'est de créer un jeu d'attaque. Derrière, on peut le faire plus facilement à court ou moyen terme. Alors oui, Junior Kadile s'était vite et bien intégré, mais il faut tout de même travailler les automatismes, en parallèle de l'intégration dans la vie du vestiaire. Il faut que ça aille le plus vite possible», explique l'entraîneur du SFC, qui sait que son équipe a besoin de points. «Est-ce que j'aimerais en avoir plus à l'heure où on se parle? Bien évidemment.»

Une situation meilleure qu'il y a douze mois

Le fait que le mercato international soit terminé lui fait particulièrement plaisir. «Maintenant, on peut parler au groupe d'objectifs, on peut tracer le chemin avec des joueurs qui sont sûrs d'être là. On a amélioré l'équipe avec de la vitesse, de la profondeur et de la qualité technique. On voulait monter d'un cran et je pense qu'on y est arrivés. La situation n'a rien à voir avec celle d'une année en arrière», assure-t-il.

Servette a progressé en coulisses, l'effectif s'est amélioré. Reste l'essentiel: marquer des points. Dès ce jeudi à Lugano?