Le Servette FC annonce la signature de Kingstone Mutandwa. Âgé de 23 ans, l’attaquant zambien, puissant et costaud, rejoint les Grenat sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
Formé en Zambie, Kingstone Mutandwa a poursuivi sa progression en Italie, où il a notamment évolué avec les équipes de jeunes de Cagliari avant de découvrir le football professionnel. International zambien, il compte pour l'heure trois sélections avec les Chipolopolo. Il sort d’une belle saison en Bundesliga autrichienne avec le SV Ried avec 14 buts en 29 rencontres officielles, ce qui a fait de lui le meilleur buteur du championnat, hors penalty.
Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
4
10
12
3
FC Bâle
5
3
10
4
FC St-Gall
4
1
7
5
FC Sion
4
1
6
6
FC Thoune
4
-5
6
7
FC Zurich
6
-7
6
8
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Lucerne
5
-4
5
10
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zurich
4
-7
1
Tour final
Tour de relégation