Kingstone Mutandwa, international zambien de 23 ans, rejoint le Servette FC en prêt avec option d'achat de Cagliari. Après avoir inscrit quatorze buts la saison dernière en Autriche, toujours en prêt, cet attaquant puissant espère enchaîner en Suisse.

Le Servette FC annonce la signature de Kingstone Mutandwa. Âgé de 23 ans, l’attaquant zambien, puissant et costaud, rejoint les Grenat sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Formé en Zambie, Kingstone Mutandwa a poursuivi sa progression en Italie, où il a notamment évolué avec les équipes de jeunes de Cagliari avant de découvrir le football professionnel. International zambien, il compte pour l'heure trois sélections avec les Chipolopolo. Il sort d’une belle saison en Bundesliga autrichienne avec le SV Ried avec 14 buts en 29 rencontres officielles, ce qui a fait de lui le meilleur buteur du championnat, hors penalty.