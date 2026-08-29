Quel triste Servette FC! Les Grenat ont laissé filer deux points très bêtement ce samedi face à Lucerne (1-1) après avoir pourtant ouvert le score et s'être retrouvés à onze contre dix... Le public du Stade de Genève n'a pas aimé le spectacle et l'a fait savoir.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Des sifflets pour le Servette FC! Le peuple grenat a encouragé son équipe jusqu'à la dernière seconde, et cette immense occasion gâchée par Samuel Mraz, puis a laissé éclater sa colère. Les joueurs genevois ont été sifflés par une partie de la Tribune Nord à la fin de la rencontre ce samedi face à Lucerne après avoir laissé filer bêtement deux points. 1-1, score final, au terme d'une triste prestation après un premier quart d'heure pourtant très convaincant. A onze contre dix, et avec un but d'avance, Servette s'est fait reprendre et aura beaucoup de regrets à l'heure d'analyser la rencontre.

Une nouvelle configuration au stade

Le SFC évoluait pour la première fois dans la nouvelle configuration réduite du Stade de Genève avec des bâches grenat installées dans les tribunes latérales pour «faire moins vide». Ces «camouflages» pourront être retirés en cas de match de l'équipe de Suisse à Genève, ce qui ne sera malheureusement pas le cas en 2026, l'ASF ayant choisi Lucerne et Saint-Gall pour ses matches de Ligue des Nations de l'automne.

Jocelyn Gourvennec a-t-il bluffé en ne communiquant pas la blessure de son gardien Edvinas Gertmonas en avant-match? Ou le gardien lituanien s'est-il blessé juste avant la rencontre? Cela fera partie des questions à poser à l'entraîneur du Servette FC. C'est en tout cas Léo Besson qui a débuté dans le but genevois.

Miroslav Stevanovic décisif, puis coupable

Lucerne pensait lui avoir réglé son problème de gardien en faisant venir Karlo Letica, mais le gardien croate a fait très mauvaise figure sur l’ouverture du score de Servette. Pensait-il que Miroslav Stevanovic allait centrer pour Samuel Mraz? Il a en tout cas très mal lu la situation et pris un but largement évitable (14e, 1-0). Servette était devant et a même eu droit à une deuxième bonne nouvelle à la 20e lorsqu'Oscar Kabwit s'est fait l'auteur d'une semelle sur David Douline. Johannes von Mandach a d'abord choisi de donner carton jaune avant de changer d'avis, incité par la VAR. Rouge direct!

Avec un but d'avance et à onze contre dix, le Servette FC a cependant concédé l'égalisation à la suite d'un corner... pour les Grenat! Miroslav Stevanovic a complètement raté sa remise de la poitrine à un coéquipier, ce dont a profité Daniel Mikołajewski pour partir en contre et servir très intelligemment Andrejs Ciganiks. Le Letton a lobé Léo Besson, alors que, onze secondes avant, neuf Servettiens se trouvaient dans la surface de réparation lucernoise (31e, 1-1)! Ce qui s'appelle un contre express...

Servette bien trop timide pour s'imposer

La suite? Une longue, très longue, domination genevoise, avec un FC Lucerne qui s'accrochait à ce point sans plus rien tenter. La seule question: les Grenat allaient-ils trouver une deuxième fois la faille, celle qui vaut trois points? La réponse a été non et il faut ici écrire la vérité: ils ont livré globalement une bien triste prestation, qui ne méritait pas mieux. Et ils ont même failli encaisser le but de la défaite à vingt minutes de la fin... Bref, un match à oublier. Ou peut-être à bien analyser, au contraire. Oui, il y a des circonstances atténuantes, surtout celle du mercato agité, mais cela n'excuse pas l'absence de spectacle et de qualité de ce samedi.

Prochaines étapes pour les Genevois: jeudi à Lugano, puis dimanche à la Praille pour la réception du FC Saint-Gall (14h).