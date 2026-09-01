Blick Sport
L'ASF a fixé les dates des matches du deuxième tour de la Coupe de Suisse 2026/27. Les 16 rencontres se tiendront entre le vendredi 16 et le dimanche 18 octobre 2026. Pas moins de 10 clubs romands sont concernés par ce deuxième tour alléchant.
Les affiches des clubs romands:
- FC Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) - Etoile Carouge FC (ChL): vendredi 16 à 19h
- FC Rotkreuz (2. Int.) - Servette FC (SL): vendredi 16 à 20h
- FC Stade Nyonnais (ChL) - FC Basel 1893 (SL): vendredi 16 à 20h15
- FC Bulle (PL) - FC Wil 1900 (ChL): samedi 17 à 16h
- SC Cham (PL) – FC Sion (PL): samedi 17 à 17h
- BSC Old Boys (2. Int.) - Yverdon-Sport (ChL): samedi 17 à 19h
- FC Winkeln SG (2.) - FC Lausanne-Sport (SL): dimanche 18 à 14h
- Pully Football (2. Int.) - FC Lugano (SL): dimanche 18 à 14h
- FC Langenthal (1.) - Neuchâtel Xamax (ChL): dimanche 18 à 15h