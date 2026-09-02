Dereck Kutesa proche d'un retour au Servette FC?

Bonne nouvelle pour le Servette FC? L'ailier genevois Dereck Kutesa est tout proche d'un retour en grenat. A 28 ans, il aurait choisi de quitter l'AEK et de s'engager pour cinq ans avec son club formateur. Jocelyn Gourvennec n'a pas démenti, mais préfère rester prudent.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Interrogé ce mercredi en conférence de presse par Daniel Visentini, l'emblématique journaliste de la Tribune de Genève, au sujet d'un retour imminent de Dereck Kutesa au Servette FC, Jocelyn Gourvennec n'a pas démenti, mais préfère rester pour l'instant prudent. «Rien n'est fait, rien n'est signé», a assuré l'entraîneur du Servette FC au sujet de l'ailier genevois, lequel est sous contrat avec l'AEK.

Quitter un club qualifié pour la phase de groupes de la Champions League pour revenir en Suisse peut sembler une drôle d'idée pour un joueur de 28 ans, mais la durée du contrat qui lui serait proposée à Genève (cinq ans?) aurait convaincu l'international suisse de s'engager avec le SFC.

Le troisième renfort offensif des derniers jours?

«Nous aurons deux ou trois renforts offensifs durant ces derniers jours de mercato», a commenté Jocelyn Gourvennec. Deux sont déjà actés et officialisés: David Datro Fofana et Kingstone Mutandwa. Et Dereck Kutesa? «De nouveau, je rese prudent tant que rien n'est signé», a tempéré Jocelyn Gourvennec, sans cacher que le dossier était en bonne voie.

Servette avait déjà anticipé en faisant venir Mathis Lambourde très tôt et en ayant récupéré Tiemoko Ouattara après son prêt à Saint-Gall. De la ligne offensive de la saison dernière ne restent donc que Miroslav Stevanovic et Samuel Mraz.

Sont partis: Jérémy Guillemenot, Florian Ayé, Giotto Morandi et Junior Kadile une liste à laquelle on peut ajouter Julian von Moos et Keyan Varela (déjà prêtés la saison dernière) ainsi que les jeunes prêtés en Challenge League cet été (Jamie Atangana, Mardochée Miguel, Malek Ishuayed). Une vraie refonte en profondeur! Ablie Jallow est lui toujours là, mais invité à se trouver un autre club le plus vite possible.

Le successeur de Junior Kadile semble donc être... l'un de ses prédécesseurs sur l'aile gauche genevoise. Il ne devrait pas avoir besoin d'un temps d'adaptation, s'il venait à s'engager avec son club formateur. Et les démarches seraient plus simples pour le permis de travail que pour David Datro Fofana et Kingstone Mutandwa, lesquels ne seront pas dans le groupe amené à défier Lugano jeudi et sans doute pas dans celui qui affrontera Saint-Gall dimanche.