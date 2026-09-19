Servette, une semaine réussie au goût amer

Bastien Feller Journaliste Blick

La frustration était palpable dans le camp servettien au Wankdorf. Les Genevois menaient de deux buts après 30 minutes de jeu, ce samedi face à Young Boys, avant de plier à trois reprises. La faute notamment à une deuxième période trop timide face à un adversaire toujours aussi fébrile défensivement. «Une défaite fait toujours mal, que ce soit ici ou contre une autre équipe. Après, je pense qu’on aurait dû mettre un peu plus de pression en deuxième mi-temps. Si tu inscris le troisième, cela peut vraiment changer la donne. Malheureusement, on n’a pas réussi à les faire douter», regrette Steve Rouiller dans les travées du stade de la capitale.

Dans les faits, lors des 30 premières minutes de jeu, Servette a fait preuve d’une efficacité maximale devant le but – deux buts sur trois tirs cadrés – et démontré une certaine capacité à jouer dans le dos de la défense bernoise. Kingstone Mutandwa, auteur de son troisième but en cinq matches, a également confirmé qu’il était une recrue de qualité. Mais le club genevois a aussi bénéficié d’une certaine réussite: Alvyn Sanches a trouvé la barre, Samuel Essende le poteau et Steve Rouiller a dégagé une tentative adverse sur sa ligne, pour ne citer que ces trois occasions bernoises.

«On a subi trop de vagues»

Malheureusement pour les Grenat, la tendance s’est inversée par la suite. Ils n’ont pratiquement plus rien créé après la pause et ont notamment vu un dégagement de leur gardien atterrir dans les pieds d’un attaquant adverse, qui pouvait égaliser tranquillement. À force de défendre, ils ont logiquement craqué, laissant d’abord filer la victoire, puis le match nul. «En seconde mi-temps, on n’a pas réussi à avoir la maîtrise du ballon ni à le garder un peu devant pour pouvoir souffler. On a subi trop de vagues. Ils possèdent des joueurs de qualité devant, avec de la vitesse, de la technique, mais aussi de la puissance. Ils ont malheureusement réussi à passer devant. Un nul aurait été bien pour pouvoir conclure une semaine quasiment parfaite», regrette le capitaine servettien, en référence aux deux victoires acquises dimanche à Lausanne et mercredi à Thoune.

Pour Jocelyn Gourvennec, ces trois rencontres en six jours ont d’ailleurs coûté des forces à son équipe en deuxième période, à Berne. «Je pense qu’on a eu du mal à tenir la distance sur le plan athlétique, parce qu’on vient de faire ce qu’aucune équipe ne fait dans un championnat, c’est-à-dire disputer trois matches à l’extérieur, sur terrain synthétique, en six jours», souligne-t-il, déçu du résultat face à YB, mais tout de même satisfait du bilan de cette semaine.

Trois semaines pour travailler

Le technicien français refuse ainsi de se montrer trop sévère envers son équipe. «On ne va pas reprocher aux joueurs d’avoir perdu contre YB. C’est une équipe qui est très forte depuis le début de la saison: cinq victoires, quatre matches nuls et aucune défaite. Elle marque beaucoup de buts, même si elle en encaisse. C’est difficile de défendre contre elle.»

Place désormais à une pause qui devrait faire du bien au SFC. Le club genevois disposera de trois semaines pour travailler ses automatismes, même si certains joueurs partiront en sélection. «Cela fait huit jours qu’on n’a pas réalisé une séance collective. On travaille toujours avec des joueurs qui récupèrent ou qui compensent. On organise donc des exercices avec de petits groupes et des jeux réduits. Lorsque vous jouez trois fois dans la même semaine, ce n’est pas facile. Il me tarde d’avoir tout le monde sur le pont, avec le retour des blessés également. C’est de cette manière que nous allons améliorer le collectif.»