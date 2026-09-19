Servette se fait renverser au Wankdorf par Young Boys

Servette a mené de deux buts au Wankdorf avant de céder face à Young Boys (3-2). Les Genevois passent ainsi à côté d’une semaine parfaite à l’extérieur.

Bastien Feller Journaliste Blick

Servette n’est pas passé loin de réaliser la semaine parfaite loin de ses bases. Victorieux à Lausanne dimanche (0-1) et à Thoune mercredi (2-4), les Genevois menaient de deux buts au Wankdorf avant de voir Young Boys renverser la rencontre. Une défaite qui reste malgré tout logique pour le SFC, qui pouvait déjà s’estimer heureux de mener de deux buts à la 30e minute.

0-2 à la 30e!

Servette subissait les assauts bernois et passait près d’encaisser un premier but après moins d’une minute, mais tenait bon et laissait passer l’orage. Une fois celui-ci terminé, les joueurs de Jocelyn Gourvennec se présentaient une première fois devant le but de Marvin Keller. Ce dernier s’interposait devant Kingstone Mutandwa et concédait un corner sur lequel Marco Burch ouvrait la marque (13e).

YB reprenait alors sa marche en avant. Christian Fassnacht, l’ailier des Bernois, contrait une frappe de son coéquipier Edimilson Fernandes qui prenait le chemin du but. Puis, la barre transversale du portier servettien Edvinas Gertmonas repoussait une frappe d’Alvyn Sanches (22e).

Enfin, Steve Rouiller sauvait sur sa ligne devant Alan Virginius (29e). Pour résumer: Servette menait au score sans trop savoir comment. Le club genevois doublait même son avantage après un exploit individuel de Kingstone Mutandwa, qui profitait d’une défense bernoise, comme souvent, très désorganisée. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec finissaient tout de même par encaisser un but à quelques minutes de la pause par Alan Virginius (39e), après un nouveau montant trouvé par un Bernois, Samuel Essende (33e).

Alvyn Sanches, «à la Messi»

La rencontre reprenait sur un petit rythme, Servette devant gérer les timides offensives bernoises. Cela jusqu’à la 63e minute et les premiers changements d’YB. Comme Lionel Messi en fin de match face à l’Égypte durant la Coupe du monde, le génial Alvyn Sanches était replacé sur l’aile droite et avait pour mission d’arroser la surface avec son pied gauche ou de percuter depuis son côté.

Ce fut le cas sur l’action du 2-2, lorsqu’il combinait avec Samuel Essende avant de perforer la défense genevoise et de tenter sa chance. Sa frappe était repoussée par Edvinas Gertmonas dans les pieds du numéro 99 d’YB, qui poussait le ballon au fond (70e). Servette devait alors se préparer à vivre une fin de match compliquée, surtout qu’il n’avait pratiquement rien fait d’autre que défendre depuis le retour des vestiaires.

YB arrachait finalement la victoire à la 82e minute, lorsqu’un corner du jeune Edin Etoski trouvait la tête de Samuel Essende. De quoi faire exploser la majorité des 24’370 spectateurs du Wankdorf et nourrir des regrets dans le camp servettien, qui devra vivre avec ce scénario durant les trois semaines de la pause internationale.