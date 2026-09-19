Le FC Sion tenu en échec par Zurich après une folle première mi-temps

Le FC Sion a été tenu en échec par le FC Zurich à Tourbillon (1-1) après un match à rebondissements. La première période a été le théâtre de deux réussites sur penalty et d'un carton rouge.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Didier Tholot l’avait annoncé en avant-match, si la rencontre du FC Sion face au FC Zurich se terminait par un résultat positif, le début de saison des siens serait «très bon». Dans le cas contraire, il resterait «bon». Malgré un seul point récolté face à Zurich, difficile de dire que le résultat de cette 9e journée n'est pas positif pour les Sédunois, tant les faits de jeu ont été nombreux et plutôt en leur défaveur.

Une affaire de surfaces

Car le FC Sion a commencé la partie du mauvais pied, se retrouvant mené dès la 4e. Baltazar Costa venait de commettre une faute bien naïve dans sa surface de réparation, heurtant du pied Miguel Reichmuth à la place du ballon. Penalty logique et transformé par Philippe Kény.

Pour autant, on commence à le savoir, Sion ne craint pas d’être mené au tableau d’affichage et les Valaisans se sont, petit à petit, remis dans le match, se procurant plusieurs occasions à partir du quart d’heure de jeu. La machine se mettait en route, Tourbillon suivait. Et puis, patatras. À la 27e, alors que le jeu se déroulait dans la surface zurichoise, Fode Sylla a commis une grossière faute (semelle sur le mollet de Lindrit Kamberi) et écopé d’un carton rouge, donné par Luca Piccolo après vérification de la VAR.

À 10 contre 11, on pouvait penser que l’évolution positive du jeu sédunois au fil des minutes prendrait un sacré coup d’arrêt. Mais que nenni. Et à la 37e, suite à une frappe audacieuse d’Ilyas Chouaref dans un angle impossible, Winsley Boteli a été victime d’une faute dans la surface zurichoise. Penalty pour Sion, cette fois. Le No 13 sédunois se faisait justice lui-même et inscrivait son 13e (!) but de la saison. Les locaux étaient de retour au score et auraient même pu passer devant avant la pause, si ce même Winsley Boteli avait cadré ses tentatives.

Un match nul qui convient à tout le monde

Si le FC Sion n'avait pas trop souffert d'évoluer à un homme de moins entre la 27e et la fin de la première mi-temps, le retour des vestiaires a été plus compliqué pour les hommes de Didier Tholot, qui ont subi la pression zurichoise.

Mais les Valaisans ont bien tenu et se sont même procurés une grosse occasion à la 66e, quand les entrants Théo Berdayes et Franck Surdez ont bien combiné. Mais le deuxième nommé a choisi la frappe en force, mauvaise option.

La fin de match a été plus calme, l'idée de récolter un point à Tourbillon ne semblant pas déplaire aux Zurichois, malgré leur supériorité numérique. Score final 1-1, avec un résultat qui semble plutôt positif pour le FC Sion, au vu du scénario de la partie.