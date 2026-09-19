Après son but face à Zurich, Winsley Boteli est venu parler de sa convocation avec la Nati. L'attaquant de 20 ans aborde cette nouvelle étape avec la confiance qui le caractérise. Interview.

«Je ne suis pas un petit jeune qui joue en Suisse. Je suis Winsley Boteli»

«Je ne suis pas un petit jeune qui joue en Suisse. Je suis Winsley Boteli»

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi face à Zurich, l'inévitable Winsley Boteli a inscrit son 13e (!) but de la saison, le tout en seulement 15 parties. La continuité d'un début de saison de folie qui a amené Murat Yakin à l'appeler en équipe de Suisse. À la veille de rejoindre ses néo-coéquipiers pour les matches de Nations League à venir, le jeune buteur de 20 ans s'est confié (rapidement, trois questions en allemand, trois en français) aux médias dans les travées de Tourbillon.

Winsley, tu as inscrit un nouveau but face à Zurich, ton 13e de la saison. Ça te met encore plus en confiance avant de rejoindre la Nati?

Exactement. Marquer, ça met toujours en confiance un attaquant. C’est ce que je fais depuis tout petit, c’est quelque chose que j’aime faire. Donc ça me donne un petit coup de boost, ça me met dans une position favorable. Après, on va voir ce que le coach de l’équipe nationale va faire. Moi, je suis ouvert à tout. J’ai envie de jouer, de montrer que je peux jouer avec ce genre de joueurs.

Qu’est-ce que tu as ressenti en étant appelé par Murat Yakin?

J’étais heureux d’être appelé, de devenir un joueur de l’équipe nationale A. L’équipe nationale, c’est quelque chose de fort pour un Suisse. Pour un joueur de foot, aussi, c’est important de jouer pour sa patrie, ça montre que tu es un joueur important dans ton pays.

Qu’attends-tu de ce rassemblement?

À la fin, je suis un compétiteur. J’espère bien m’intégrer dans la Nati. Et on verra ce qu’il se passe. Mais je suis un joueur efficace, j’ai marqué des buts et je crois que je peux être encore meilleur avec ces joueurs.

Tu as déjà des contacts avec des internationaux, certains t’ont déjà pris sous leur aile?

Non, il n’y a aucun joueur qui me prend sous son aile. J’ai des contacts avec (Johan) Manzambi, par exemple. Mais peu importe comment je vais m’intégrer, je vais montrer aux entraînements au coach que je suis là. Je ne suis pas un petit jeune qui joue en Suisse. Je suis Winsley Boteli.