Murat Yakin sous le charme de Winsley Boteli

Bastien Feller Journaliste Blick

Cela faisait treize ans, depuis la convocation de Gelson Fernandes, que le FC Sion attendait de voir l’un de ses joueurs appelé en équipe de Suisse. Ce jeudi, Winsley Boteli a mis fin à cette attente, lui qui brille en ce début de saison avec le club sédunois.

Convoité par la République démocratique du Congo, le Genevois, international M21, a choisi de représenter la Suisse. Un choix qui a forcément fait plaisir à Murat Yakin, impressionné par son début de saison. «Les jeunes joueurs doivent d’abord se signaler par leurs performances. Quand l’un d’eux marque autant de buts et délivre autant de passes décisives en si peu de temps, il devient naturellement un candidat pour nous. On a l’impression qu’il peut tirer de n’importe où et marque. Nous avons besoin de joueurs de ce type, capables d’apporter de la fraîcheur. Nous l’avons vu l’an dernier avec Johan Manzambi, qui s’est immédiatement fait remarquer à l’entraînement aux États-Unis, puis a tout de suite marqué», sourit le sélectionneur national, qui s’attendait à une réponse positive du joueur du FC Sion.

«Un tel joueur mérite sa chance»

«Il a affirmé son attachement à la Suisse au téléphone, puis publiquement. Nous étions convaincus dès le départ qu’il choisirait la Suisse. Comme entraîneur, cela fait plaisir de savoir qu’un joueur s’engage à 100%, veut jouer pour le pays et se met au service de l’équipe. Un tel joueur mérite sa chance», se réjouit celui qui devra décider comment utiliser Winsley Boteli, Cédric Itten et Zeki Amdouni face à la Macédoine du Nord. Breel Embolo sera en effet suspendu pour cette rencontre après le carton rouge reçu contre l’Argentine au Mondial.

Le sélectionneur national a-t-il déjà une idée de la manière dont il souhaite utiliser le Genevois? «Cela dépendra notamment de ce qu’il montrera à l’entraînement la semaine prochaine. Notre organisation offensive repose sur trois joueurs, avec beaucoup de souplesse. Nous avons étudié son profil. Il devra aussi s’adapter à notre manière de jouer et voir comment il se sent seul en pointe. Zeki Amdouni, par exemple, peut évoluer en soutien à ses côtés. Sur le papier, cela pourrait ressembler à une attaque à deux, mais notre animation est flexible. Nous voyons naturellement Boteli tout devant: son physique et sa vitesse peuvent occuper les deux défenseurs centraux adverses», explique le Bâlois, qui ne veut toutefois pas garantir qu’il lui donnera du temps de jeu.

Pas de temps de jeu garanti

Il en va de même pour Sascha Britschgi, Zachary Athekame et Alvyn Sanches, eux aussi susceptibles de choisir une autre sélection. «Nous convoquons toujours des joueurs avec l’intention de les utiliser. C’était également le cas de ceux qui ont ensuite changé de sélection. Nous aurons quatre matches en douze jours, comme cela nous est déjà arrivé en Nations League, et nous pensons avoir besoin de tout le monde. Leur temps de jeu dépendra aussi de ce qu’ils montreront à l’entraînement la semaine prochaine», assure Murat Yakin, lequel veut faire remonter l'équipe de Suisse en Ligue A de la Nations League.

«Nous voulons gagner, pas simplement faire entrer un joueur pour le lier à la Suisse. Cela n’a jamais été notre objectif. À eux de s’imposer. Après la Coupe du monde, les attentes envers cette équipe sont élevées. Je veux voir dès la première seconde qu’ils brûlent d’envie de contribuer à nos victoires, et pas seulement d’entrer sur le terrain.» Le message est passé.