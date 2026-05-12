Peter Zeidler et GC jouent gros contre Winterthour

Peter Zeidler et Grasshopper jouent leur survie mardi contre Winterthour. Un match décisif où une défaite pourrait tout compliquer avant une dernière journée qui les opposera au Lausanne-Sport.

Stefan Kreis et Florian Raz

Le destin n’a pas été clément avec Peter Zeidler cette saison. S’il avait été licencié de Lausanne au début du mois d’avril, il se serait peut-être engagé plus tôt à Grasshopper et aurait atteint la finale de la Coupe de Suisse avec les Sauterelles à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy. Il aurait alors retrouvé son ancien club de coeur en finale, le FC Saint-Gall. Les émeutes de supporters n’auraient jamais eu lieu et le club, porté par sa qualification en finale, aurait peut-être enchaîné les victoires en championnat, allant même jusqu’à dépasser le FC Zurich.

Si seulement… mais la réalité est tout autre pour Peter Zeidler. Après la défaite 2-1 lors du derby de samedi, Grasshopper est dangereusement proche de la relégation direct. Alors que les Zurichois comptaient encore huit points d’avance sur la lanterne rouge Winterthour il y a deux semaines, ils n’en ont plus que quatre. Mardi, le Letzigrund accueillera un match décisif dans la lutte pour le maintien. Les supporters de Winterthour feront sans doute le court déplacement de 25 kilomètres jusqu’à Zurich en nombre. L’équipe, elle, arrivera gonflée à bloc après sa victoire contre Lausanne.

Un point suffit

A l’inverse, le coach allemand doit sans doute avoir quelques sueurs froides en pensant aux joueurs de Winterthour. En tant qu’entraîneur du FC Saint-Gall et du Lausanne-Sport, Peter Zeidler a affronté les Winterthourois à douze reprises. A chaque fois, il entrait sur le terrain en position de favori, compte tenu des moyens financiers des deux clubs. Pourtant, le bilan est négatif: sur les six premiers matchs, cinq ont été perdus, pour un total de cinq victoires et un match nul.

Le tacticien allemand parle d’une «tâche compliquée et difficile» lorsqu’on évoque l’adversaire de mardi. Mais Peter Zeidler ne serait pas Peter Zeidler s’il ne soulignait pas aussi les aspects positifs. «Nous avons de toute façon besoin d’un succès avant les barrages. Et nous pouvons l’obtenir mardi contre un concurrent direct.»

Un point suffira pour envoyer Winterthour en Challenge League. En cas de défaite, Grasshopper devra s’imposer à Lausanne lors de la dernière journée pour être certain de disputer les barrages. Car si Winterthour bat Lucerne, les trois points supplémentaires pourraient lui permettre de dépasser les Zurichois.

Un duel final face au LS

Les Vaudois, de leur côté, auront à cœur de montrer à leur ancien entraîneur ce dont ils sont capables. Le fait de devoir évoluer sur une pelouse artificielle n’est pas non plus un avantage pour les Sauterelles. Il serait d’une ironie cruelle que Peter Zeidler soit relégué en Challenge League précisément là où son équipe jouait encore sur la scène européenne à l’automne.

A l’époque, le Lausanne-Sport s’était qualifié de manière sensationnelle pour la phase de groupes de la Conference League après une double confrontation remarquable contre Besiktas. C’est l’un des rares grands exploits remportés par Peter Zeidler dans sa carrière. Le plus souvent, les matchs décisifs lui ont échappé. Les qualifications pour la Champions League avec le Red Bull Salzburg contre Malmö ou en Europa League contre Dinamo Minsk, ainsi que les deux finales de Coupe perdues avec le FC Saint-Gall en sont des exemples.

Le coach de Grasshopper sera-t-il à nouveau rattrapé par le destin mardi?