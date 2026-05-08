Omar Janneh est-il déjà sur le départ au Lausanne-Sport? Le club vaudois ne le lâchera pas à n'importe quel prix, mais l'intérêt est réel depuis l'étranger, notamment venant de clubs italiens. Mais son remplaçant pourrait déjà se trouver au Lausanne-Sport...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les performances d'Omar Janneh ce printemps n'ont pas échappé aux scouts et aux directeurs sportifs de plusieurs clubs européens. Auteur de sept buts et d'une passe décisive en Super League, l'avant-centre du LS a de plus été le seul élément offensif à se montrer à la hauteur contre le Sigma Olomouc (un assist à l'aller, un but au retour) en Conference League. Si le club vaudois n'a jamais communiqué officiellement le montant du transfert, celui-ci se situe autour de deux millions d'euros. Or, à 19 ans, l'avant-centre formé à l'Atletico Madrid, en vaut déjà bien plus. Et l'intérêt est bien réel pour s'attacher les services de ce talent.

Le département scouting du Lausanne-Sport a donc bien travaillé et le pari Omar Janneh est d'ores et déjà réussi, au point que le directeur sportif Stéphane Henchoz et le CEO Vincent Steinmann ont une question à se poser cet été: est-il déjà l'heure de le lâcher? La plus-value serait déjà considérable, puisque, selon les informations de Blick, sa valeur aurait déjà quadruplé. Le LS pensait avoir frappé un grand coup avec Beyatt Lekoueiry, nais la cote du Mauritanien a stagné après son printemps décevant. Désormais, la très bonne affaire s'appelle bien Omar Janneh.

Sa valeur a déjà quadruplé

Aujourd'hui, les intérêts pour le super-buteur du LS viennent d'Italie (Lazio, Udinese), du Portugal (Sporting), d'Allemagne (Mönchengladbach), d'Espagne (Getafe), ainsi que de clubs français. Comme Alvyn Sanches, sa valeur est déjà hors de portée des clubs suisses et il n'est pas inutile de rappeler que sans sa grave blessure de mars 2025, jamais le joyau du LS ne serait resté en Suisse. Si YB a pu s'attacher ses services, c'est bien parce que sa situation très particulière (blessé longue durée et avec une fin de contrat proche) l'a permis.

Alors, que va faire le LS? Prendre les millions tout de suite? Attendre, en espérant que sa cote grimpe encore après une saison pleine, même sans compétition européenne? Le conserver, pour envoyer un signal de stabilité aux supporters et au nouveau coach? Il est sûr que sportivement la perte serait considérable. Mais le football-business a sa réalité et celle-ci est qu'aujourd'hui, Omar Janneh, sous contrat jusqu'en 2030 à Lausanne, vaut sans doute une somme comprise entre huit et dix millions de francs.

Le LS va-t-il privilégier une solution interne?

Si le buteur espagnol venait à partir, ce qui n'est de loin pas encore fait, le Lausanne-Sport aurait-il besoin de se tourner à nouveau vers le marché étranger? C'est une possibilité, bien sûr, mais, à l'image de ce qu'a fait le Lucerne avec Andrej Vasovic (entre de très nombreux autres), le LS cherche à développer ses propres talents, une volonté claire du CEO Vincent Steinmann. Celui-ci l'a confié clairement voilà quelques semaines à Blick. «Je suis confiant, très confiant, de la capacité du club à se mobiliser -et des talents à se faire mal- pour avoir des talents locaux en première équipe. J'en prends même l'engagement formel», déclarait-il début mars.

Darko Lötscher va-t-il avoir sa chance bientôt?

Si le LS a pris la décision de se séparer de Malko Sartoretti voilà une année, il possède dans son académie un profil de pur avant-centre qui pourrait être amené à avoir sa chance très vite: Darko Lötscher. Ce grand attaquant d'1m90, qui vient de Prilly, est doté d'une force de caractère impressionnante, lui qui s'est très bien remis de deux blessures aux ligaments croisés. Une preuve de son mental en acier.

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A l'image d'Oscar Renovales, un joueur avec qui il a développé une vraie complicité naturelle au fil de leur parcours, il pourrait être très bientôt appelé à intégrer la première équipe. Son potentiel semble important, et, à 20 ans, il est temps qu'il lance sa carrière professionnelle, lui qui est sous contrat fixe avec le Lausanne-Sport.

Oscar Renovales a déjà un pied en première équipe

Mais le grand avant-centre n'est de loin pas le seul joueur offensif de l'académie qui espère avoir sa chance plus haut. Oscar Renovales n'a pas encore un physique taillé pour le haut niveau, mais ses 15 buts en Promotion League, une ligue où les défenseurs mettent de l'impact, viennent montrer que ce garçon, techniquement brillant, a déjà les épaules pour bousculer des adultes ou, en tout cas, les dominer dans le jeu. Ses deux apparitions avec le LS en Super League en cette fin de saison donnent envie d'en voir plus. Sans être un avant-centre typique comme l'est Darko Lötscher, il est un joueur très intéressant et extrêmement dangereux devant le but adverse. Et à 18 ans, il a lui aussi tout l'avenir devant lui.

Ilija Despotovic, l'avant-centre du futur?

Un autre joueur offensif a lui aussi déjà fait ses débuts en Super League, sous la direction de Peter Zeidler: Andrew Lachhab. A de 17 ans, sa technique et son volume de jeu en font un joueur offensif à suivre de près, tout comme Evan Franchi (18 ans). Les autres profils à surveiller de très près sont celui du très prolifique et prometteur avant-centre Ilija Despotovic (18 ans), lui aussi très coté en jeune, et celui de Jérémie Barererwa (17 ans), lequel a disputé très récemment la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de Suisse M18 d'Ethan Bruchez.

Enfin, impossible de ne pas mentionner Ibrahim Bah Mendes, le très vif ailier actuellement en prêt au Stade Nyonnais, et qui devrait avoir sa chance avec le LS lors de la préparation estivale.

Tous ne connaîtront pas une carrière professionnelle de premier plan, telle est la loi du football. Mais le Lausanne-Sport tient très probablement là quelques talents qu'il serait intéressant d'intégrer progressivement à sa première équipe afin de répondre au désir de Vincent Steinmann. Durant la dernière déceniie, l'académie du Lausanne-Sport a réussi à former des joueurs offensifs de premier plan comme Andi Zeqiri, Alvyn Sanches et Dan Ndoye. Les prochains sont-ils du même niveau? La réponse sera passionnante à observer.