Il n'a que 18 ans, mais un talent fou. Andrej Vasovic a inscrit un magnifique doublé ce samedi pour permettre à Lucerne de battre le Lausanne-Sport (3-1) à la Tuilière. Migjen Basha n'a pas aimé l'attitude de son équipe.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Si l'équipe de Suisse tient son avant-centre des dix prochaines années? J'espère! Il est très jeune, il a encore des points à améliorer, notamment dos au but. Mais il a une chose qui ne s'apprend pas: l'instinct du buteur. Devant la cage, c'est un monstre. Il a un grand avenir, c'est sûr.» Les mots de Mario Frick, ancien avant-centre de grand talent, concernent Andrej Vasovic, cet avant-centre de 18 ans qui est en train de se révéler en Super League.

Un très joli doublé

Le jeune homme, formé au FC Lucerne, en est à cinq buts sur les sept derniers matches. Et ce samedi, son magnifique doublé a torpillé le Lausanne-Sport en deuxième période à la Tuilière. Une volée propre pour le 2-1, une course et un ballon piqué pour le 3-1: le garçon maîtrise son sujet et Mario Frick l'a relevé avec justesse. «Il est très adroit devant le but, il a le nez pour savoir où le ballon va tomber et il fait le geste juste. Et j'aime son attitude: il laisse sa vie sur le terrain à chaque match, il donne tout pour l'équipe.»

Les défenseurs du Lausanne-Sport ont appris à le connaître de près ces dernières semaines, vu qu'il avait déjà scoré lors de la défaite 4-0 du 22 mars dernier. Ce jeune homme a du talent, c'est sûr, et il a bien mérité son ovation à la fin du match face au parcage lucernois, lui qui avait été déjà convaincant en première période alors que le LS dominait et menait au score. Sa talonnade pour Kevin Spadanuda était un délice, mais son coéquipier n'a pas su profiter de l'offrande.

L'éclosion d'un futur grand?

Qu'importe: l'avant-centre de 18 ans, international suisse M19 (7 buts en 11 sélections!) a décidé de tout faire tout seul. Le public de la Tuilière a peut-être vu un futur grand talent du football suisse. Son 1m87, couplé à une technique fort intéressante, en font un attaquant à part, à suivre de près sans doute. Et sans doute l'un des plus gros potentiels qu'abrite la Super League.

«Le but que je préfère entre les deux? Les deux sont beaux, mais peut-être le deuxième. J'ai su rester calme face à Karlo Letica pour le lober, je trouve que le geste est propre», s'est-il amusé après la rencontre, avec une grande maturité pour son âge face aux médias. «Je suis content de mon évolution ces dernières semaines, mais j'ai encore beaucoup de travail devant moi.»

Lausanne a donc été plombé par le talent de ce gamin exceptionnel, mais avait ouvert la marque à la 18e grâce à un corner d'Olivier Custodio prolongé de la tête par Karim Sow et envoyé au bon endroit par Jamie Roche. Le LS menait 1-0 à la pause et espérait remporter son deuxième match consécutif sous la direction de Migjen Basha et de Markus Neumayr, mais a baissé de pied dès la demi-heure et a subi une défaite au final tout à fait méritée.

Même si le LS menait à la pause, Migjen Basha a élevé la voix dans le vestiaire. «Individuellement, on n'était pas à la hauteur. On l'a dit aux joueurs à la mi-temps. On a fait ensuite un petit changement tactique en faisant entrer Beyatt Lekoueiry pour Nicky Beloko», explique le co-entraîneur du Lausanne-Sport, mécontent du visage montré par son équipe. «C'était insuffisant, tout simplement. Le staff a une responsabilité, mais les joueurs aussi. On a manqué de volonté de gagner les duels et ça, dans le foot, ça ne pardonne pas.»

Un état d'esprit défaillant

Avant la réception du FC Zurich, et cette belle victoire 3-0, le staff du LS avait insisté sur la notion d'état d'esprit, défaillant à la fin du mandat de Peter Zeidler. Et ce changement d'attitude s'était vu sur le terrain. Pourquoi pas ce samedi contre Lucerne? «On a déjà fait un petit rappel mardi après l'entraînement, parce qu'on a senti un petit relâchement. C'est humain, tu as obtenu le maintien, tu as gagné 3-0... On a été joueurs, on reconnaît tout de suite ce genre de choses. Et vendredi, veille de match, on a refait un rappel. Mais ça n'a pas suffi.» Lausanne s'est fait bouger dans les duels et, plus que la défaite, c'est cet état d'esprit peu combatif qui a fortement déplu à Migjen Basha et au staff du Lausanne-Sport.