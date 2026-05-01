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Et il va jouer contre le LS!
Peter Zeidler s'est engagé avec Grasshopper

Surprise! Peter Zeidler s'est engagé ce vendredi avec Grasshopper et restera l'entraîneur des Sauterelles même en cas de relégation en Challenge League. Détail piquant: GC va affronter le Lausanne-Sport très prochainement.
Publié: il y a 45 minutes
Un nouveau contrat pour Peter Zeidler!
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Peter Zeidler est le nouvel entraîneur de Grasshopper, a annoncé vendredi le club zurichois. Le technicien allemand rebondit rapidement, deux semaines après avoir été démis de ses fonctions au Lausanne-Sport.

Il va succéder à l'intérimaire Gernot Messner, qui avait pris le relais sur le banc des Sauterelles après le licenciement de Gerald Scheiblehner le 16 mars. Sa première mission sera d'assurer le maintien du club, qui se dirige tout droit vers un nouveau barrage contre le deuxième de Challenge League, Aarau ou Vaduz.

Mais comme le souligne Grasshopper dans son communiqué, le nouveau contrat de Peter Zeidler «est valable quelle que soit la division dans laquelle évolue le club». Cela signifie que l'ancien homme fort de Saint-Gall restera en poste même si GC est relégué en deuxième division.

Le coach allemand prendra ses fonctions lundi après le match contre Servette (dimanche à 16h30). Il aura ensuite trois matches pour tenter de revenir sur le FC Zurich, qui compte pour l'instant sept points d'avance. A noter que la dernière rencontre avant le barrage aura lieu à la Tuilière...

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
34
37
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Bâle
FC Bâle
34
4
53
6
Young Boys
Young Boys
34
4
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zurich
FC Zurich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
34
-26
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
34
-53
19
Barrages de relégation
Relégation
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