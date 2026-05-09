Trahi par sa défense, Lausanne s'incline à la Schützenwiese

Le Lausanne-Sport a livré une prestation inquiétante à Winterthour et s’est incliné 2-1. Malgré une réaction après la pause, les Vaudois ont encore affiché trop de lacunes défensives.

Bastien Feller Journaliste Blick

Migjen Basha attendait une réaction de son équipe après la déroute subie en deuxième mi-temps face à Lucerne samedi dernier (1-3). Mais à la Schützenwiese de Winterthour, le coach du Lausanne-Sport n'a pas été entendu.

Les Vaudois proposaient en effet un triste spectacle à leurs supporters ayant entrepris le déplacement. Dès la 12e minute de jeu, ces derniers voyaient Nishan Burkart ouvrir la marque pour les locaux. Un but qui tombait logiquement, Karlo Letica s'employant déjà quelques minutes plus tôt devant Andrin Hunziker (5e), alors que Théo Golliard manquait lui le cadre de peu dès le début de la rencontre (2e).

Nouvelle entrée de Renovales

Dépassés défensivement, les Lausannois réagissaient, péniblement, offensivement par l'incontournable Omar Janneh, qui butait sur Stefanos Kapino (13e et 45e). Tout comme Jamie Roche, dont la frappe manquait de puissance pour espérer égaliser malgré une bonne position de tir (23e). Impuissant sur l'ouverture du score, Karlo Letica empêchait Fabian Rohner de doubler la mise avant la pause (43e).

Le staff lausannois décidait alors de réagir. Gaoussou Diakité, qui n'avait plus joué depuis le 12 avril à Sion, et Oscar Renovales entraient pour les décevants Beyatt Lekoueiry et Alban Ajdini. Deux changements qui apportaient une impulsion au LS. Le Malien commençait par envoyer Omar Janneh affronter sans réussite Stefanos Kapino (48e), avant de mettre sur orbite quelques minutes plus tard son jeune coéquipier Oscar Renovales. Ce dernier crochetait son adversaire, mais voyait sa frappe être repoussée par le portier de Winterthour. Omar Janneh se trouvait toutefois au rebond et pouvait pousser le ballon au fond (56e).

Winterthour reprend les devants

Pas le but le plus compliqué de la carrière de l'Espagnol, mais une réalisation qui venait récompenser un nouveau bon match de l'attaquant et qui pourrait, pourquoi pas, alourdir un peu la somme de transfert que devront débourser cet été ses courtisants s'ils entendent le déloger de Lausanne.

Mieux sur le plan offensif, les Lausannois étaient une nouvelle fois inquiétants derrière à la 66e minute, lorsque Andrin Hunziker pouvait attaquer la surface et marquer de la tête sans être dérangé. Un but qui faisait exploser de joie la Schützenwiese (7200 spectateurs), qui venait d'apprendre que Zurich menait dans le même temps face à Grasshopper, que les joueurs de Patrick Rahmen espèrent rattraper au classement pour rester en Super League.

Quatre minutes plus tard, le stade rugissait à nouveau, mais la tentative d'Elias Maluvunu passait de peu à côté. Les minutes défilaient et le LS tentait tant bien que mal d'égaliser, sans réussite. Une défaite qui devrait faire grincer des dents au niveau de la direction et du staff, mais que les supporters vaudois oublieront bien vite, eux qui sont connus pour leur amitié avec les ultras de Winterthour.