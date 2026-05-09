Passif et dépassé, le LS s’est incliné à Winterthour (2-1) dans un match crucial pour le maintien. Kevin Mouanga n’a pas caché sa colère après la rencontre.

Bastien Feller Journaliste Blick

«1896: Depuis 130 ans, alle zusammen», affichaient les supporters lausannois en référence à leur amitié avec Winterthour. Sur le terrain aussi, le LS a semblé jouer “tous ensemble” avec son adversaire: passifs, attentistes et dépassés, les Vaudois ont offert trois points précieux aux Zurichois dans la course au maintien (2-1).

«C'était catastrophique, il faut le dire», s'énerve Kevin Mouanga après la rencontre, déçu de la prestation des Vaudois. Surtout, le solide défenseur du LS ne parvient pas à expliquer le début de rencontre durant lequel les Winterthourois ont malmené la formation de Migjen Basha. Celle-ci a fait mauvaise figure défensivement, laissant beaucoup trop d'espace aux offensifs adverses. «Dans l’état d’esprit pourtant, on était préparés, on savait qu’ils allaient tout donner, c’était leur dernière chance», peste encore le Français, l’un des rares Lausannois à avoir tenu son rang avec Karlo Letica.

«Il ne faut pas parler, il faut agir»

«Franchement, on ne peut pas mettre des mots sur ça. Parce qu’avant le match, on se le dit: ''Les gars, on sait comment ça va être''. Mais des fois, il ne faut pas parler, il faut agir. Et là, ça veut dire qu’on n’a pas agi. Ils ont été plus déterminés que nous, ça s’est vu», poursuit Kevin Mouanga, très remonté.

Son entraîneur, Migjen Basha, avait demandé après la rencontre perdue face à Lucerne une réaction de la part de son équipe. Raté. «C’est très difficile à expliquer parce que toute la semaine, tu passes ton temps à dire aux gars: ''OK les mecs, en deuxième mi-temps contre Lucerne où on a beaucoup trop donné, il faut arrêter''. Malgré ça, de nouveau, on repart avec ce premier quart d’heure et cette première mi-temps très difficile», lance le technicien d'une voix calme.

Déplacement à Genève mardi

Malheureusement pour lui et son staff, les changements opérés à la pause n'ont pas pu renverser la rencontre. Même s'ils ont apporté un nouveau souffle offensif. «Mais ça n’a pas suffi pour faire au moins un point. C’est comme ça, c’est le foot. Il faut qu’on se remette gentiment en question. Toute la saison, il y a eu trop de hauts et de bas. Il faut finir cette saison de la bonne manière et repartir d’une autre manière lors de la suivante», poursuit Migjen Basha, qui espère voir un autre LS mardi à Genève.

Affronter Servette, une rencontre forcément idéale pour se racheter auprès de ses supporters. «Bien sûr. C’est un match spécial pour nous et pour les supporters avant tout aussi. Parce qu’eux, ils nous soutiennent malgré le fait que là, on n’est plus très bien depuis un bon petit moment. Ils nous soutiennent. Je pense qu’ils veulent nous voir gagner ce match. Donc bien sûr, ça aide pour qu’on soit encore plus déterminés», assure Kevin Mouanga.

Face à un Servette enfin lancé, le LS ne pourra pas se permettre une nouvelle entame aussi passive.