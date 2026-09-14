Il y avait bien penalty pour Servette face au LS

L’ASF a validé le penalty accordé à Servette lors du derby face à Lausanne. Elle estime en revanche qu’un carton rouge aurait dû être sorti à Thoune.

Bastien Feller Journaliste Blick

Comme chaque lundi, l'Association suisse de football, en charge de l'arbitrage, présente son Ref's Insights, à savoir sa révision des situations chaudes du week-end qui vient de se terminer. Cette semaine, il était notamment question du penalty accordé au Servette face au Lausanne-Sport dimanche à la Tuilière (0-1).

La scène se déroule à la 47e minute, lorsqu'une passe trop molle de Theo Bergvall en direction d'Etienne Kinkoué permet à Miroslav Stevanovic de surgir et de gratter un penalty après le tacle à retardement du défenseur lausannois. Si, dans un premier temps, Sandro Schärer laissait le jeu se poursuivre, il était rapidement invité par le VAR à revoir les images.

Mauvais jugement à Thoune

Après visionnage, l'arbitre de la rencontre indiquait le point de penalty et Kingstone Mutandwa se chargeait de donner l'avantage aux Genevois. «La décision finale de considérer cette action comme une faute passible d’un penalty pour ‘Tripping’ (ndlr: faire trébucher un adversaire) est correcte», explique ce lundi le département des arbitres d'élite sur le site internet de l'ASF.

Deux autres cas ont été passés au crible, les deux lors de la rencontre de samedi entre Thoune et Grasshopper (0-1). Si l'expulsion de Marco Bürki est logiquement approuvée par le département des arbitres d'élite («La décision de l’arbitre de considérer le coup de coude porté à la tête de l’adversaire comme une voie de fait et, par conséquent, de le sanctionner directement sur le terrain d’un carton rouge est correcte»), le carton jaune donné à Niklas Steffen à la 86e n'est pas validé.

«Le gardien de Thoune commet, loin à l’extérieur de sa surface de réparation, une infraction qui doit être considérée comme un ‘DOGSO’, soit le fait d’empêcher une occasion de but manifeste. La décision attendue est donc un carton rouge.»