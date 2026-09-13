Ce FC Sion sait gagner de toutes les manières

Avec ou sans ballon, dans la maîtrise ou la souffrance, le FC Sion sait désormais gagner de plusieurs manières. Une nouvelle force confirmée samedi à Saint-Gall (0-3).

Bastien Feller Journaliste Blick

Trois matches, trois victoires et trois chemins différents pour obtenir les trois points. Après la maîtrise du jeu avec ballon à Bâle (1-2), la résilience et le caractère face à Thoune à dix contre onze (2-3), les Sédunois ont sorti les cartes «contre-attaque» et «jeu sans ballon» de leur chapeau pour l’emporter samedi à Saint-Gall (3-0). Le tout dans un système à trois véritables milieux de terrain, après avoir débuté la saison avec deux attaquants (Winsley Boteli et Rilind Nivokazi). Désormais, il ne reste devant que le premier nommé et le FC Sion affiche davantage de stabilité avec un profil un peu plus défensif sur le terrain pour remplacer le second.

Mais aussi encore plus d’aisance dans ses ressorties de balle. Suspendu après ses deux cartons jaunes dimanche à Tourbillon, Fodé Sylla était remplacé au milieu de terrain par Donat Rrudhani, auteur d’un très bon match. «On est cohérents dans ce qu’on fait. Le système qu’on va mettre en place n’est pas le plus important, c’est l’animation qu’on a. Que ce soit en 4-3-3, en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, l’animation est, à un moment donné, la même. La confiance aide et chacun sait qu’il peut compter sur celui qui est à côté.»

«On se sent aussi bien sans le ballon»

«On modifie certaines choses en fonction de l’adversaire, mais ça ne nous perturbe pas plus que ça», ajoute Didier Tholot, lequel avait prévenu vendredi que son équipe devrait être costaude en début de match face à un FC Saint-Gall habitué à mettre beaucoup d’intensité dès le coup d’envoi. Mais aussi à jouer en un contre un sur tout le terrain. Les Sédunois ont ainsi laissé le ballon aux Brodeurs (55-45), préférant profiter des espaces qu’ils pourraient laisser dans leur dos.

Ce qu’ils n’ont pas manqué de faire, aidés notamment par un très bon et altruiste Winsley Boteli auteur de deux passes passes décisives. «Quand tu veux être un joueur de très haut niveau comme lui, qui est jeune, qui a plein de talent devant le but, il faut aussi que tu t’améliores quand tu es à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres des buts. C’est ce qu’il a fait ce soir, il donne deux caviars pour les buts», félicite le coach du FC Sion.

«Ce qui me plaît, c’est qu’on ne doit pas toujours avoir la possession», fait remarquer Jan Kronig, pourtant adepte du jeu de possession. «On se sent aussi bien, parfois, sans le ballon. Même si, bien sûr, on a une équipe avec des caractéristiques de joueurs faites pour jouer au foot. Mais aujourd’hui, on avait un plan un peu plus bas pour avoir de l’espace derrière parce qu’on savait qu’ils étaient en difficulté là.»

Deuxièmes mardi soir?

Plan parfaitement exécuté offensivement, qui a cette fois eu son répondant sur le plan défensif. En effet, après avoir concédé quatre buts lors de ses trois derniers matches de Super League, le FC Sion a terminé sans avoir à aller chercher le ballon au fond de ses filets. Il attendait pareille satisfaction depuis le 2 août et une victoire 3-0 face à Lucerne à Tourbillon. Une éternité pour une équipe qui avait su construire la meilleure défense du championnat la saison dernière.

«On a très bien géré nos moments, autant les temps faibles que les temps forts», souligne Numa Lavanchy, pour qui cette rencontre représente un nouveau pas en avant réalisé par la formation sédunoise. Reste désormais à le confirmer à Zurich mardi. En cas de victoire face à Grasshopper, les Sédunois pourraient dépasser Young Boys (2e), tout en comptant le même nombre de matches, et revenir à un point de Lugano, qui accueillera mercredi Saint-Gall.